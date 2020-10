Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Hagen hat der Volkswagen AG die nächsteherbe Niederlage im Dieselgate 2.0 beigebracht. Einmal mehr wurde der Autobauerwegen der Abgasmanipulationen am Skandalmotor EA288 wegen vorsätzlichersittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB verurteilt. Das neuerliche Urteilzeigt, dass Dieselgate 2.0 noch am Anfang steht, während Dieselgate 1.0zusätzlich auch noch lange nicht erledigt ist.VW-Dieselgate 2.0 ist in vollem Gange: Nun hat auch das Landgericht Hagen(Urteil vom 11.08.2020, Az.: 3 O 134/19) die Volkswagen AG verurteilt, einen VWT6 ("Bulli") mit dem Skandalmotor EA288 zurückzunehmen und Schadensersatz zuzahlen. Laut Entscheidung verfügt der EA288 als Nachfolger des EA189 über zweiTechnologien zur Reduktion des Stickoxidausstoßes (NOx) in Form eines mitAd-Blue betriebenem SCR-Katalysator sowie in der Abgasrückführung. Diese wirdbei einer Temperatur von zumindest +15°C und geringer zurückgefahren, wobei einesignifikante Reduktion jedenfalls bei einer Temperatur von +10°C erfolgt(sogenanntes "Thermofenster"). Der geschädigte Verbraucher hatte den Wagen 2015neu erworben und erhält jetzt 39.853,04 Euro nebst Zinsen in Höhe von vierProzent pro Jahr seit dem 13. Mai 2020. Die Kosten des Rechtsstreits trägt dieBeklagte, die wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verurteilt wordenist."Das neuerliche Urteil zeigt, dass das VW-Dieselgate 2.0 noch am Anfang steht,während Dieselgate 1.0 zusätzlich auch noch lange nicht erledigt ist. Mehr undmehr Gerichte verurteilen die Volkswagen AG für die Manipulationen amvermeintlich sauberen EA288 wegen der vorsätzlicher sittenwidriger Schädigungnach § 826 BGB und sprechen den Geschädigten hohe Schadensersatzzahlungen zu.Das Landgericht Hagen ließ sich auch nicht davon überzeugen, dass dasstreitgegenständliche Thermofenster zum Bauteilschutz gegen die sogenannteVersottungsgefahr notwendig sei, wie die Volkswagen AG behauptet. Diese habe imRahmen der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast auch gar nicht vorgetragen,dass die Versottungsgefahr durch andere technische Maßnahmen - unabhängig davon,ob diese wirtschaftlich deutlich teurer wären - verhindert werden könnte", sagtder Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. HartungRechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de ). DieKanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen undhat sich auf die Beratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr.Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.Das Gericht führt weiterhin aus: "Die Täuschung diente, andere Motive sind