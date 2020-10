NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69,50 Euro belassen. Die Pandemie des Coronavirus in Nordamerika wirke sich immer stärker auf die Geschäfte des Dialysespezialisten aus, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierauf dürften die Investoren auch auf der Telefonkonferenz den Fokus richten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------