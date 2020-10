JAKARTA (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat Indonesien für sein entschlossenes Verhalten im Kampf um Gebiete im Südchinesischen Meer gelobt, die von China beansprucht werden. Indonesien hatte in den vergangenen Jahren immer wieder chinesische Fischer- und Patrouillenboote, die sich in den Gewässern des Natuna-Archipels befanden, aus seinem Territorium vertrieben oder die Boote zerstört. "Alle gesetzestreuen Nationen lehnen die rechtswidrigen Ansprüche der Kommunistischen Partei Chinas im Südchinesischen Meer ab", sagte Pompeo am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem indonesischen Amtskollegen Retno Marsudi in Jakarta.

Die USA begrüßten das Beispiel Indonesiens, "mit entschlossenen Maßnahmen seine maritime Souveränität rund um die Natuna-Inseln zu wahren", so Pompeo. Das Archipel liegt nordwestlich von Borneo und umfasst mehr als 270 Inseln.