Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 29.10.2020

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



Zusammenfassung:

TubeSolar hat ein innovatives gitterartiges Röhren-Photovoltaik-Modul entwickelt, das sich aufgrund seiner besonderen Produkteigenschaften sehr gut für den noch jungen und schnell wachsenden Agro-Photovoltaik-Markt eignet. Die Agro-PV ermöglicht landwirtschaftliche Nutzung und gleichzeitig Stromproduktion. Dies steigert die Flächennutzungseffizienz um bis zu 70% und bringt landwirtschaftlichen Betrieben ein doppeltes Einkommen aus Agrar- und Stromertrag. Die Agro-PV bietet damit aufgrund der wegfallenden Flächenkonkurrenz ein nahezu unerschöpfliches Flächen- und Expansionspotenzial für die Erzeugung von Solarstrom. Im Vergleich zu klassischen Flachmodulen liegen die Vorteile der durch ein Patent geschützten TubeSolar Module in ihrer Regen- und Lichtdurchlässigkeit, der gleichmäßigen Teilverschattung und dem Starkregen- und Hagelschutz. Die Teilverschattung schützt die Pflanzen insbesondere in sonnenreichen Trockenregionen vor zu starkem Sonnenlicht und Austrocknung. Das relativ geringe Modulgewicht und die geringe Windlast ermöglichen die Aufständerung mit einer kostengünstigen Stahlseilkonstruktion, die Flächen von bis zu 50 ha überspannen soll. Ende Oktober beginnt der Zertifizierungsprozess für das TubeSolar Modul beim TÜV Rheinland. Dieser Prozess dürfte in Q2/21 abgeschlossen werden. Bisher hat TubeSolar eine kleine semi-automatische Pilotproduktion aufgebaut. Für 2021 ist die Errichtung einer hochautomatisierten 20 MW Massenproduktion (CAPEX: EUR20 Mio.) geplant, die bis Ende 2024 in mehreren Schritten auf 250 MW ausgebaut werden soll. Der Freistaat Bayern unterstützt den Aufbau mit einem 40%igen Investitionszuschuss in Höhe von bis zu EUR10,8 Mio. Die übrigen Mittel zur Finanzierung der 20 MW-Produktionslinie sollen über eine Kapitalerhöhung und Bankkredite beschafft werden. Wir gehen ab 2022 von einem starken und profitablen Umsatzwachstum aus. Unsere Post-Money-Bewertung des Unternehmens auf der Basis eines DCF-Modells liegt bei EUR9,40 pro Aktie. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.