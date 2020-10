SMASHDOCs jetzt im App-Store von d.velop

- Integration weiterer SMASHDOCs-Lösungen geplant

München, 20. Oktober 2020 - Die SMASHDOCs-Lösung für Vertragsprojekte ist jetzt vollständig im App-Store von d.velop integriert. Damit hat jedes der über 11.000 Unternehmen mit mehr 2,6 Millionen Fachanwendern Zugang zu SMASHDOCs. Mit der Lösung für Vertragsprojekte vereinfacht und erstellt SMASDHDOCs die Zusammenarbeit beim Erstellen, Verhandeln und Unterzeichnen von Verträgen. Es handelt sich um die weltweit führende Lösung, auf der sämtliche Beteiligten vom ersten Entwurf bis zum E-Signing zusammenarbeiten können. Ob mittelständische Unternehmen oder große Konzerne: Die SMASHDOCs-Lösung eignet sich für Unternehmen aller Branchen wie Versicherungen, Bank- und Finanzgesellschaften oder Industrieunternehmen.

Hohe Nachfrage nach rechtssicheren, kollaborativen Lösungen

Die Integration der neuen SMASHDOCs wird den Nutzungsgrad und den Marktanteil der d.velop-Plattform nochmals erheblich erhöhen. Unternehmen fragen in Ausschreibungen und vor dem Hintegrund der Corona-Krise immer mehr nach kollaborativen Lösungen zur Abwicklung von Vertragsprojekten, die rechtssicher funktionieren sowie die Prozesse beschleunigen und vereinfachen. "Für d.velop bedeutet die Integration von 'SMASHDOCs für Vertragsprojekte' einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil", sagt Christian Marchsreiter, CEO und Gründer der smartworks solutions GmbH, die als Technologieführer im Bereich kollaborativer Vertragslösungen gilt. "Es entsteht eine attraktive Win-Win-Situation, denn d.velop bietet uns umgekehrt einen breiten, direkten Zugang zu mehr als 11.000 Firmenkunden mit 2,6 Mio. Nutzern, die von den modernen Lösungen von d.velop im Bereich Dokumentenmanagement, Workflows und web-basiertem Vertragsmanagement bereits überzeugt sind", ergänzt Marchsreiter. Über 300 spezialiserte Partner von d.velop machen deren Enterprise Content Services weltweit verfügbar und können nun auch SMASHDOCs-Lösungen vertreiben.

Weitere SMASHDOCs-Lösungen für d.velop-App-Store in Vorbereitung

Schon in Kürze sollen weitere SMASHDCOCs-Lösungen in den d.velop-App-Store integriert werden. "SMASHDOCs für Financial" Printing wird für d.velop-Kunden in zwei Ausprägungen zur Verfügung stehen: Zur Erstellung von Prospekten im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen und für Fondsprospekte. Darüberhinaus werden noch in diesem Jahr zwei weitere Lösungen für Geschäftsberichte und zur Broschürenproduktion in der öffentlichen Verwaltung im App Store bereitgestellt werden.

Alle Informationen und 30 Tage kostenlos testen unter https://bit.ly/34AuLEj.

Über SMASHDOCs

SMASHDOCs ist eine webbasierte Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen für professionelle Teams und basiert auf einer weltweit einzigartigen, patentierten Versionierungs- und Änderungsverfolgungstechnologie. Die von der smartwork solutions GmbH, einem Münchener Softwareunternehmen, entwickelte Plattform macht anspruchsvolle Textverarbeitungsprojekte einfach beherrschbar und damit Teams produktiver. Die neuesten Informationen finden Sie unter www.smashdocs.net.

