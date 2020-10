× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Aktie explodiert! Impfstoff schon da?

Was ist da denn los? Die BioNTech-Aktie springt heute um acht Prozent nach oben und verteuert sich um satte fünf Euro auf aktuell 70,69 Euro. Damit zeigt BioNTech in einem eigentlich recht langweiligen Markt extreme innere Stärke. Wissen hier Insider schon mehr über den neuen Impfstoff? Anleger-Tipp: Wir haben BioNTech in unserer brandaktuellen Sonderstudie genau […]





