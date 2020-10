Pharmakonzern Sanofi wird für 2020 nochmals optimistischer

PARIS (dpa-AFX) - PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi hebt nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal nochmals die Prognose für das Gesamtjahr an. So profitierten die Franzosen im vergangenen Jahresviertel von guten Verkäufen ihres Wachstumstreibers Dupixent, und auch das Impfgeschäft belebte sich durch die nahende Grippesaison wieder. Zudem drückte Sanofi seine Kosten. An der Euronext lag die Konzern-Aktie zuletzt mit rund einem halben Prozent im Plus.

Sanofi peilt für 2020 nunmehr beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) einen Zuwachs von sieben bis acht Prozent an, wie der Konzern in Paris mitteilte. Zur Halbjahresbilanz hatten die Franzosen noch ihre Ziele auf sechs bis sieben Prozent angehoben. Sanofi-Chef Paul Hudson begründete die neuerliche Anhebung mit einem starken Quartalsabschluss.