fashionette AG mit erfolgreichem Börsendebüt



Düsseldorf, 29. Oktober 2020. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, hat heute erfolgreich den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.



Daniel Raab, CEO von fashionette, sagt: "Wir freuen uns außerordentlich über den überwältigenden Investorenzuspruch im Rahmen unseres Börsengangs und den gelungenen Handelsstart. Mit unserer bereits erfolgreichen, proprietären Technologieplattform als Basis für ein auf unsere Kund*innen zugeschnittenes Einkaufserlebnis im Zusammenspiel mit der neuen finanziellen Flexibilität haben wir exzellente Rahmenbedingungen, um die Skalierung von fashionette noch stärker voranzutreiben. Gerade im Hinblick auf die Dynamik, mit der sich aktuell im Handel der Wandel von Offline zu Online vollzieht, ist das Timing für unsere Expansionspläne perfekt. Mit dem erfolgreichen Börsenstart ist unser Ziel, die führende Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires in Europa zu werden, ein ganzes Stück näher gerückt."

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fashionette beträgt rund EUR 180 Millionen. Die Aktien der fashionette AG haben die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2QEFA1, die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A2QEFA und das Tickersymbol FSNT.



Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.



Über fashionette:



fashionette ist eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat fashionette eine marktführende Markenbekanntheit für Premium- und Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt von fashionette liegt darin, den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kund*innen in Europa zugänglich zu machen. Weitere Informationen über fashionette finden Sie auf den Webseiten von fashionette unter corporate.fashionette.com (Corporate Website) und www.fashionette.com (Webshop).