Immatics präsentiert präklinische Proof-of-Concept-Daten für seinen bispezifischen T-Zell-Rezeptor gegen MAGEA4/8

Präklinische Proof-of-Concept Daten für ersten bispezifischen T-Zell-Rezeptor IMA401 zeigen vollständige Remissionen transplantierter humaner Tumore in Mäusen sowie positive CMC-Eigenschaften.

Die Zielstruktur von IMA401 ist ein HLA-A*02-gebundenes Peptid, das sowohl dem MAGEA4- als auch dem MAGEA8-Antigen entstammt. Es zeigt fünffach höhere Peptidlevel auf Krebszellen als eine andere häufig verwendete MAGEA4-Zielstruktur.

Immatics plant weiterhin, Ende 2021 einen Antrag zur klinischen Prüfung für IMA401 einzureichen.

Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, 29. Oktober, 2020 – Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics”), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute ein Update zu den präklinischen Daten seines führenden bispezifischen T-Zell-Rezeptor (TCR)-Programms IMA401 bekannt. IMA401 ist der erste Kandidat aus Immatics’ Pipeline bispezifischer TCR-Moleküle, auch TCER genannt (T Cell Engaging Receptor), und richtet sich gegen die Krebs-Zielstruktur MAGEA4/8. Der Produktkandidat IMA401 konnte spezifisch an die Zielstruktur binden und T-Zellen zum Tumor rekrutieren. Dies führte in Xenograft-Maus-Modellen zu kompletten Remissionen der transplantierten humanen Tumore. Die Daten werden am 2. November auf dem European Antibody Congress 2020 präsentiert.

Highlights der präklinischen Daten: