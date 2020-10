MÜNCHEN (dpa-AFX) - Weiterhin gute Geschäfte mit Bau- und Heimwerkerprodukten und eine Erholung der Polysilizium-Sparte haben Wacker Chemie im dritten Quartal gestützt. Rückenwind lieferten zudem niedrigere Rohstoffkosten und das laufende Sparprogramm. Das half, die generellen Belastungen durch die Corona-Pandemie in anderen Bereichen ein Stück weit aufzufangen, wie Wacker Chemie am Donnerstag in München mitteilte. Die Gewinne des Konzerns übertrafen die Erwartungen und die Investoren griffen bei den Aktien zu.

Mit einem Kursplus von 4,77 Prozent auf 85,64 Euro zählten die Papiere zu den Favoriten im Mittelwerteindex MDax, zu dem sie seit September zählen. Mit einem Zuwachs um mehr als ein Viertel im bisherigen Jahresverlauf liegen sie auch hier weit vorn im Index der mittelgroßen Werte.