KEPLER CHEUVREUX belässt Takkt auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Takkt nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Bemerkenswert sei die spürbare Erholung des aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatzes, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Mittelzufluss des Online-Versenders von Büromöbeln und Geschäftseinrichtungen sei in den ersten neun Monaten robust gewesen. Die Aussagemn zum Schlussquartal seien aber eher vorsichtig./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TAKKT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de