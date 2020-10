FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1727 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro vor allem durch den stärkeren US-Dollar. Die amerikanische Währung profitiert schon seit einigen Tagen von ihrem Status als globale Reservewährung. Grund ist die sich zuspitzende Corona-Lage in Europa und den USA. Viele Anleger sind verunsichert und steuern deshalb den Dollar an. Darunter leiden andere Währungen wie der Euro.