Primark tritt der Fashion Industry Charter der Vereinten Nationen (UNFCCC) bei / Primark verpflichtet sich, Treibhausgas-Emissionen in seiner gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um 30% zu reduzieren (FOTO)

Dublin (ots) - Primark hat heute bekanntgegeben, dass es der Fashion Industry

Charter for Climate Action der Vereinten Nationen (UNFCCC) beigetreten ist.

Damit unterstützt das Unternehmen das Netto-Null-Emissionsziel der Charter und

verpflichtet sich, seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu

reduzieren.



Mit dem Beitritt zur Charter verpflichtet sich Primark, die Emissionen aus

seiner gesamten Wertschöpfungskette, auch über seine eigenen

Geschäftstätigkeiten hinaus ("Scope-3-Emissionen"), in Angriff zu nehmen. Diese

machen den Großteil des CO2-Fußabdrucks von Primark aus. Das Unternehmen

verpflichtet sich, einen Dekarbonisierungspfad zu erarbeiten und festzulegen,

der auf Methoden der Science Based Targets Initiative basiert.





Primark hat bereits mehrere Verfahren eingeführt, um den CO2-Fußabdruck inseinen Herstellungs-, Vertriebs- und Lagerbetrieben zu ermitteln und zu senken.Um seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu reduzieren, suchen die Primark-Teamsfür Facility-Management und Geschäftsbetrieb ständig nach Maßnahmen zur Senkungdes Energieverbrauchs. So hat Primark beispielsweise 2015 eine sogenannte EnergyReduction Group (ERG) eingerichtet, die Möglichkeiten zur Energieeinsparung inden Geschäften ermittelt und umsetzt.Primark hat hart daran gearbeitet, seine Scope-3-Emissionen zu messen, umweitere Möglichkeiten zur Reduktion seiner Treibhausgas-Emissionen zu finden.Das Unternehmen macht bereits bedeutende Fortschritte in der Bekämpfung vonEmissionen, die durch die Verwendung von Rohstoffen und -materialien entstehen.Diese machen den größten Anteil der Treibhausgas-Emissionen von Primark aus. DasUnternehmen erreicht dies unter anderem durch:- Verdopplung der Produkte, die aus recycelten Materialen hergestellt werden,auf 40 Millionen Stück in diesem Herbst.- Schulung von Baumwollbauern in umweltfreundlicheren Anbaumethoden seit 2013und erhebliche Ausweitung des Primark-Programms für nachhaltige Baumwolle imJahr 2019 sowie die Verpflichtung zur Schulung von 160.000 Bauern bis 2022 unddie Zusage, die Zahl der Produkte aus nachhaltiger Baumwolle auf 60 Millionenzu erhöhen.- Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen seit 2010, an die Primarkunverkaufte Ware aus seinen Geschäften spendet, um Spenden für Bedürftige zusammeln.- Betrieb eines Recycling-Programms in Großbritannien, welches Kunden dieMöglichkeit gibt, alte Kleidung, Textilien, Schuhe und Taschen inPrimark-Geschäften zu spenden. So können die Artikel wiederverwendet undrecycelt werden. Primark plant, dieses Programm auch in anderen Märkteneinzuführen.- Unterstützung der Fabriken seiner Zulieferer bei der Umsetzung des