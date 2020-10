DE30: Europäische Märkte beruhigen sich nach Ausverkauf

++ Handel an den europäischen Märkten vor EZB-Zinsentscheid und US-BIP-Daten gemischt ++ DE30 stoppt Rückgang bei 11.450 Punkten ++ MTU und Volkswagen veröffentlichten Ergebnisberichte ++



Die europäischen Märkte haben ihre Talfahrt gestoppt und werden am Donnerstag gemischt gehandelt. Die Anleger warten auf weitere Nachrichten über neue Coronavirus-Beschränkungen sowie auf den BIP-Bericht aus den USA und den Zinsentscheid der EZB. Nicht zuletzt sollten Anleger bedenken, dass nächste Woche die US-Präsidentschaftswahlen anstehen und die Umfrageergebnisse Einfluss auf die Märkte haben könnten.

Der DE30 testete die Unterstützung bei 11.450 Punkten, konnte diese aber bisher nicht durchbrechen. Der Index wird wahrscheinlich am Nachmittag volatil sein, wenn der US-BIP-Bericht veröffentlicht wird und die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gibt. Eine Rückkehr des Verkaufsdrucks würde die oben genannte Unterstützung wieder in den Fokus bringen. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

MTU Aero Engines (MTX.DE) hat heute das Ergebnis für das 3. Quartal bekannt gegeben. Der Flugzeugteilehersteller erwirtschaftete einen Nettogewinn von 16 Millionen Euro, nach 125,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,28 Euro fast 90% unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz fiel von 1,16 Milliarden Euro im 3. Quartal 2019 auf 0,91 Milliarden Euro im 3. Quartal 2020. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 18,8 Milliarden Euro, verglichen mit 19,8 Milliarden Euro Ende 2019. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz in der Größenordnung von 4 bis 4,2 Milliarden Euro, gegenüber 4 bis 4,4 Milliarden Euro in der Juli-Prognose.

Volkswagen (VOW3.DE) meldete im 3. Quartal einen niedrigeren Nettogewinn von 2,58 Milliarden Euro (3,79 Milliarden Euro im 3. Quartal 2019). Die Einnahmen fielen von 61,42 Milliarden Euro auf 59,36 Milliarden Euro. Das Operative Ergebnis ging um 30% im Jahresvergleich auf 3,18 Milliarden Euro zurück. Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz für das Gesamtjahr deutlich unter dem von 2019 liegen werde, sagte jedoch, dass sich die Situation im 3. Quartal verbessert habe, vor allem aufgrund der soliden Nachfrage aus China.

MTU Aero Engines (MTX.DE) zog sich nach dem Test der 200-Tage-Linie zurück (violette Linie). Die Aktie fand jedoch Unterstützung an der unteren Grenze der Handelsspanne und könnte sich möglicherweise auf die obere Grenze (165 Euro) zubewegen. Quelle: xStation 5



