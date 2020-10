mailo reagiert mit Produkt-Update in der Betriebshaftpflichtversicherung auf erneuten Rückschlag für die Gastronomie / Bessere Absicherung bei der Lieferung von Speisen aus eigener Herstellung

Köln (ots) - Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Die

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind gravierend. Die

Gastronomie trifft die Krise mit der vorübergehenden Schließung zum wiederholten

Male besonders stark. Der digitale Gewerbeversicherer mailo reagiert darauf mit

einer wichtigen Überarbeitung in der Betriebshaftpflichtversicherung.



"Die Geschäftsmodelle unserer aktuellen, aber auch potenziellen Kunden verändern

sich. Dies geschieht häufig freiwillig. Die derzeitige Ausnahmesituation zwingt

jedoch viele Gewerbetreibende, kurzfristig und drastisch umzudenken. Wir sehen

es als unseren Auftrag, helfend mitzudenken. So haben wir den erneuten

Corona-bedingten Rückschlag für eine unserer Hauptzielgruppen, die Gastronomie,

zum Anlass genommen, spontan ein Produkt-Update in der

Betriebshaftpflichtversicherung umzusetzen. Eine einfache Außerhausbewirtung war

vorher bereits mitversichert. Diese Klausel haben wir deutlich erweitert. So

sind ab sofort auch reine Lieferdienste von Speisen aus eigener Herstellung,

Catering & Co. mitversichert. Es ist beeindruckend, mit wie viel Einsatz und

Kreativität die Gastronomie durch die Krise geht. Der Lieferservice ist für

viele zu einem neuen Standbein geworden. Und wir wollten den neuen Gegebenheiten

mit der richtigen Absicherung begegnen", sagt Armin Molla, einer von drei

Gründern der mailo Versicherung AG.







bedarfsgerecht zusammengestellt werden. Neben einer

Betriebshaftpflichtversicherung, der Basis-Absicherung für alle Betriebe, die

für und mit Menschen arbeiten, bietet mailo auch weitere wichtige

Deckungsbausteine an. So können sich Betreiber auch gegen reine

Vermögensschäden, Cyber-Schäden sowie selbstverständlich auch gegen Schäden an

Inventar und Vorräten passend absichern. Bei der Inhaltsversicherung hat mailo

mit den Paketen Basis, Medium und Premium drei interessante Kombinationen

zusammengestellt. Das Premium-Paket bietet auch eine Absicherung bei

Betriebsschließung. Ein vollständiger Unterversicherungsverzicht sowie die

optionale Absicherung von Schäden an Kühlgut sind nur ein kleiner Ausschnitt der

zahlreichen Deckungskomponenten und -highlights. "Unsere Kunden profitieren dank

der Update-Garantie selbstverständlich ebenfalls von diesen Verbesserungen, ohne

selbst aktiv werden zu müssen", so Molla.



Auch beim Gastro-Konzept bietet mailo eine kostenlose Differenzdeckung für bis

zu 18 Monate an. Der Versicherungsschutz kann bereits heute beantragt werden -

auch wenn der Ablauf der aktuellen Police und der Beginn der mailo-Absicherung

weit in der Zukunft liegen. "Mit diesem besonderen Service bieten wir Kunden und

Maklerpartnern die Möglichkeit, sich ohne jeden Zeitdruck, frühzeitig eine

preis-leistungsstarke Absicherung und die aktuell sehr interessanten Konditionen

zu sichern. Ein Upgrade zur aktuellen Deckung gibt es kostenlos dazu", fasst

Molla zusammen.



Unternehmensprofil mailo Versicherung AG



Die mailo Versicherung AG ( https://mailo.ag/ ) ist ein auf die Versicherung von

Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer

bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene,

Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und

Cyber-Versicherungsprodukte an.



Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen

bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer

beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit

Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die

mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und

Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.



Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar

2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum

Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen

neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch

starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und

Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.



Pressekontakt:



Armin Molla

mailo Versicherung AG

Riehler Str.1

50668 Köln

E-Mail: mailto:armin.molla@mailo.group

Telefon: +49 221 429 14 00



Weitere Informationen unter http://www.mailo.ag



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135793/4748033

OTS: mailo Versicherung AG





