An den ausbleibenden Passagieren wird das aber nichts ändern, das öffentliche Leben in Deutschland und den übrigen EU-Ländern wird wieder stärker eingeschränkt, Flugreisen nahezu unmöglich gemacht. Das lassen sich auch Investoren nicht zweimal sagen, der Wert der Lufthansa-Aktie stagniert wieder mit zunehmenden Corona-Infektionszahlen. Derzeit die liegt das Papier der Kranich-Airline auf den Tiefs aus Anfang dieses Jahres um 7,00 Euro auf, droht bei weiterem Ungemach gar darunter abzurutschen.

Schwieriges Marktumfeld

Sollte demnach das Wertpapier der Lufthansa unter 7,00 Euro fallen, würde dies ein Folgeverkaufssignal in Richtung 6,51 und darunter auf 6,08 Euro bedeuten. Um sich möglichst profitabel den bärischen Marktteilnehmern anzuschließen, kann hierzu das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB9KU1 verwendet werden. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Ideenumsetzung beträgt in diesem Szenario 100 Prozent. Eine deutliche Aufhellung des sichtlich angeschlagenen Chartbildes würde sich erst oberhalb eines Niveaus von 9,18 Euro ergeben, in diesem Szenario könnte abermals der seit knapp drei Jahren bestehende Abwärtstrend einem Test unterzogen werden, dies ginge mit einem Kursanstieg an 11,10 Euro einher.