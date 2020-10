Seite 2 ► Seite 1 von 2

Coswig (ots) - Sven Thieme, Geschäftsführer von Competent Investment ManagementGmbH, beschäftigt sich mit seinem Expertenteam seit Jahren mit der Frage, wieman zukünftige Rentner/innen vor den Sorgen und Ängsten einer Altersarmutbewahren kann. Bei der Analyse der finanziellen Gesamtsituation deutscherAltersrentner stellt sich zunehmend heraus, dass eine Versorgungslücke zwischenletztem Einkommen und den monatlichen Altersbezügen klafft. Mit immer neuenAnsätzen, die sich an die jeweilige Marktlage anpassen, konzipiert dasUnternehmen Lösungen, die auf die sich permanent zuspitzende Finanzsituation derRentner/innen zugeschnitten sind. An erster Stelle jedoch steht die immerwiederkehrende Empfehlung, die finanzielle Situation im Ruhestand nicht zuunterschätzen und rechtzeitig gezielt Rücklagen zu bilden. "Wir brauchendringend staatliche Reformen zur Linderung der Altersarmut", so Sven Thieme.Es sind erschreckende Zahlen, die regelmäßig statistisch erfasst werden: Fastjeder Fünfte über 65 Jahren ist in Deutschland mittlerweile armutsgefährdet,weil die Rente zu gering ausfällt. Im Jahr 2006 waren nur 12,5 Prozent allerüber 65-Jährigen von Armut bedroht. Diese Zahl ist, wie es aussieht, im Jahr2018 auf 18,2 Prozent gestiegen und heutzutage hat sich die Situation weiterverschlechtert. Dabei geistert immer öfter der Begriff "Altersarmut" durch dieMedien, wobei die Situation gemeint ist, in der einer Person im Ruhestand keineausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um den eigenenLebensunterhalt selbstständig zu bestreiten.So gibt es zahlreiche Gründe für die gestiegene Altersarmut, auf die die Politiknach Meinung von Sven Thieme durchaus Einfluss nehmen könnte. Zum einen wurdendie Rentenbeiträge in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich abgesenkt, zumanderen müssen auf die ausgezahlten Renten seit einigen JahrenSozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Zugleich leiden deutsche Rentnerohne eigenes Wohneigentum im Ruhestand unter den immer weiter steigenden Mietenund Lebenshaltungskosten. Der von der Bundesregierung initiierte "Mietendeckel"funktioniert nicht, so dass bezahlbarer Wohnraum mit einer gut funktionierendenInfrastruktur (Ärzte, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten) für Ruheständlerimmer weniger finanzierbar ist. Wer Zeit seines Lebens über ein geringeresEinkommen verfügt hat, weil er zum Beispiel viele Mini-Jobs oderAushilfstätigkeiten ausgeübt hat, konnte weniger Rentenpunkte erwirtschaften,die die Rentenzahlung im Alter drücken. Zusätzlich belastend kommt hinzu, dassdie Verschuldungsrate bei einkommensschwachen Rentnern deutlich gestiegen ist,weil viele Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können. Dieser "Teufelskreis"