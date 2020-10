DNB AM Experte Ripatti: Wie man auch abseits von Tesla am Wandel der Autoindustrie partizipieren kann

Der Nachrichtenfluss im Bereich Technologie ist weiterhin hektisch. Das amerikanische Justizministerium hat eine viel diskutierte Klage eingereicht, in der Alphabet, Googles Muttergesellschaft, beschuldigt wird, ein Monopol bei der Online-Suche aufrechtzuerhalten und zu missbrauchen. Es ist das erste große Kartellverfahren in der Technologiebranche, seit das US-Justizministerium 1998 gegen Microsoft vorging. Apple stellte eine neu gestaltete Reihe von iPhones vor, die für 5G-Netzwerkgeschwindigkeiten geeignet sind. Die Apple-Aktie war an diesem Tag rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Investoren auf mehr gewartet haben.

Die Autoindustrie ist definitiv eine zyklische Branche, und 2020 wird für die Branche ein verlorenes Jahr sein. „Es gibt jedoch einen eingebetteten positiven langfristigen säkularen Trend für Halbleiterunternehmen auf dem Automarkt“, erklärt Mikko Ripatti, Senior Client Portfolio Manager. „Der Anteil an Halbleitern nimmt insgesamt pro Auto weiter zu, und der Trend hat sich erst in den letzten Jahren beschleunigt. Dies ist in erster Linie auf den wachsenden elektronischen Inhalt zurückzuführen, wie z.B. mehr Fahrerassistenz, LED-Scheinwerfer und fortschrittlichere Funktionen, die ein höheres Maß an autonomem Fahren unterstützen. Das Wachstum bei Elektrofahrzeugen ist ein weiterer Treiber für das Wachstum von Semi-Content“, so Ripatti weiter.

Der Markt für Automobil-Halbfabrikate ist im Kontext des gesamten Halbleitermarktes nach wie vor nicht so groß. Er macht etwa 10% des gesamten Halbleitermarkts oder etwas mehr als 40 Milliarden USD aus. Autohalbfabrikate sind mit einem langfristigen Trendwachstum von 7% gewachsen. Dem steht ein Wachstum der Automobilproduktion von 3% im selben Zeitraum gegenüber. Der Halbleiteranteil pro Auto ist von 250 USD im Jahr 2004 auf 450 USD im Jahr 2019 gestiegen. In der Zukunft könnte der Halbleiteranteil pro Fahrzeug USD 1500 erreichen, da Elektrofahrzeuge und ein höheres Maß an fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen neue und höhere Anteile in die Autos bringen. Eine sehr teurer Tesla-Aktie ist damit nicht die einzige Möglichkeit, in die sich wandelnde Autoindustrie zu investieren.