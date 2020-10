US-Kandidaten zum Gesundheitswesen: Biden setzt auf Sozialversicherung, Trump auf Senkung der Arzneimittelpreise

Alles in Allem haben die Investoren diejenigen Unternehmen bevorzugt, die bereits vor COVID-19 florierten und denen die Pandemie noch Rückenwind und bessere Wettbewerbspositionen gebracht hat. Sektoren, deren Aktienkurse und Betriebsgrundlagen von der Krankheit unverhältnismässig stark getroffen wurden, werden zwar wahrscheinlich eine Erholungsrallye erleben, sobald mit dem Vertrieb des Impfstoffs begonnen wird, aber eine Rückkehr zu den operativen Zahlen vor COVID-19 wird wohl noch eine Zeitlang auf sich warten lassen. Der Gesundheitssektor legte um 5,9% zu, womit er hinter dem Gesamtindex, der um 8,9% anstieg, zurückblieb. Die Anstrengungen hinsichtlich der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs kommen an vielen Fronten voran und praktisch jeder Tag kann neue Daten hierzu bringen. In der Zwischenzeit rücken die Meinungen der US-Präsidentschaftskandidaten zum Gesundheitswesen in den Mittelpunkt. Dies kommentiert Mark Baribeau, Head of Global Equity, Jennison Associates:

„Der demokratische Amtsbewerber und frühere Vizepräsident Biden legt den Akzent auf den Wiederaufbau der Lieferkette und die Einführung von steuerlichen Anreizen, um die Arzneimittelproduktion zurück in die USA zu holen. Er fasst zudem direkte Regierungsverhandlungen über bestimmte Arzneimittelpreise ins Auge. Er spricht sich für eine erweiterte Übernahme von Krankheitskosten und die Bekämpfung der Ungleichheit durch eine Sozialversicherung aus, die allen Amerikanern offenstehen würde, und zwar auf einer gleitenden Einkommensskala. Zudem will er das Mindestalter für die Beantragung von Medicare von 65 auf 60 Jahre herabsetzen. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt, aber unserer Auffassung nach ist eine erweiterte Kostenübernahme generell positiv für die meisten Sektoren des Gesundheitswesens. Auf Krankenhäuser könnte sich dies jedoch negativ auswirken, wenn die Erstattungen nicht mehr auf kommerziellen, sondern auf Medicare-Sätzen basieren. Trump konzentriert sich angeblich darauf, die Arzneimittelpreise in den USA stärker an die Preise in anderen Teilen der Welt anzupassen, für ältere Amerikaner die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken und die Tür für den Reimport von Medikamenten zu öffnen - eine Idee, die in der Vergangenheit von der FDA nicht aufgegriffen wurde.“