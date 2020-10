Neue Lockdowns in Deutschland und Frankreich angekündigt

Die deutsche Regierung kündigte an, dass die größte Volkswirtschaft der EU ab dem 2. November in einen Teil-Lockdown gehen werde, während der französische Präsident Macron einen zweiten nationalen Lockdown erklärte, da die massive zweite Welle von Coronavirus-Infektionen Europa vor dem Winter zu überwältigen droht. Die Regierungen befürchten, dass die steigende Zahl der Fälle das Funktionieren der Gesundheitsdienste lähmen werde, nachdem lokale Beschränkungen die Ausbreitung der Pandemie nicht eindämmen konnten. Kneipen, Restaurants und nicht lebensnotwendige Dienste werden in beiden Ländern für mindestens einen Monat geschlossen bleiben, die Schulen bleiben jedoch geöffnet. In Frankreich müssen die Bürgerinnen und Bürger zu Hause bleiben, es sei denn, sie kaufen lebensnotwendige Güter, suchen medizinische Hilfe auf oder treiben täglich bis zu einer Stunde Sport. Sie dürfen zur Arbeit gehen, wenn ihr Arbeitgeber entscheidet, dass sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. In Deutschland sind private Zusammenkünfte auf 10 Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Professionelle Sportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer abgehalten werden. Um die negativen Auswirkungen des Lockdowns auf die Wirtschaft abzuschwächen, wird Deutschland bis zu 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um Unternehmen teilweise für entgangene Umsätze zu entschädigen.

Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Ende Mai. Heute haben wichtige europäische Indizes die anfänglichen Kursgewinne wieder zunichte gemacht und notieren nun tiefer. Der FRA40 durchbrach die Unterstützung bei 4.580 Punkten. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte die Abwärtsbewegung bis zur 4.320-Punkte-Marke ausgedehnt werden. Quelle: xStation 5



