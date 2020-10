TeamDrive für sichere Kommunikation im Lockdown

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Im zweiten Lockdown sind US-Clouddienste nicht mehr mit dem deutschenDatenschutz vereinbar, weil das transatlantische Datenschutzabkommen seitSommer nicht mehr gültig ist.- TeamDrive bietet als rein deutsche Firma einen sicheren und rechtskonformenClouddienst an.Mit dem erneuten Lockdown sind Firmen, Vereine, Schulen, Arbeits- undFreizeitgruppen wieder vor das Dilemma gestellt, wie sie trotzKontaktbeschränkungen in Kontakt bleiben können. Im Unterschied zum erstenLockdown stehen hierfür dieses Mal die US-Clouddienste nicht zur Verfügung, weilsie nach dem Kippen des transatlantischen Datenschutzabkommens Mitte des Jahresnicht mehr der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen. Darauf weist dieHamburger TeamDrive GmbH hin, die seit 2005 einen rein deutschen Clouddienstbetreibt, der nicht nur der DSGVO genügt, sondern auch den Anforderungen derFinanzbehörden gemäß den "Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung undAufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Formsowie zum Datenzugriff" (GoBD). "Verstöße gegen die DSGVO und die GoBD stellenauch in der Pandemie schwerwiegende Rechtsverletzungen dar mit entsprechendenRisiken für Verantwortungsträger in Firmen, Vereinen, Schulen und anderenOrganisationen", warnt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck davor, die seitSommer veränderte Gesetzeslage zu vernachlässigen.Die TeamDrive GmbH bietet ihren rechtskonformen Clouddienst zum Austausch vonDaten, Dateien und Dokumenten für knapp 5 Euro Monatsgebühr pro Arbeitsplatz an.Die Einrichtung kann online über http://www.teamdrive.de erfolgen. NeueArbeitsplätze können flexibel hinzugefügt oder entfernt werden. DieTeamDrive-Lösung ist deutlich sicherer, einfacher, flexibler und kostengünstigerals die Einrichtung eines eigenen Fileservers und die Anbindung derArbeitsplätze über ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN), behauptet derAnbieter.Sichere Digitalisierung von ArbeitsabläufenTeamDrive hat rechtzeitig vor dem erneuten Lockdown zahlreiche neue Funktionenfür die sichere Digitalisierung von Arbeitsabläufen in Unternehmen und imHomeoffice eingeführt. Dazu gehört die automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselungvon Email-Anlagen, um wichtige Dokumente vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.Zudem können Arbeitsgruppen, die beispielsweise über unterschiedlicheHomeoffices, Abteilungen oder Unternehmensgrenzen hinweg gebildet werden,gemeinsame verschlüsselte Datenräume einrichten, um Informationen und Dokumentein einer sicheren Umgebung auszutauschen.Die Sicherheitsarchitektur von TeamDrive schützt das Endgerät, die Übertragung