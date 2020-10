WARBURG RESEARCH belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Hersteller von Polysilizium und Polymeren habe im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das Managment habe aber noch immer keinen quantitativen Ausblick gegeben./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Wacker Chemie Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de