Wir hatten schon am 23. September über eine anstehende Kapitalerhöhung bei der niiio finance group berichtet. Am Tag danach hatte das Unternehmen aus Görlitz zwar bestätigt, Finanzierungsoptionen zu prüfen, sich aber noch in Formulierungsakrobatik üben müssen, um die Informationen nicht komplett zu bestätigen.Nun zeigt sich, dass die 4investors-Informationen völlig zutreffend waren: Die niiio finance group wird mehr als ...