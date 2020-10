(In der Überschrift und im ersten Absatz wurde die Zahl der aktuell im Einsatz befindlichen Soldaten berichtigt: rund 3200. Die Bundeswehr hat ihre Angaben korrigiert und ergänzt.)

FREITAL (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat inzwischen etwa 3200 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen in der Corona-Pandemie im Einsatz. In den vergangenen beiden Wochen sei die Nachfrage rapide gestiegen, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber, am Donnerstag beim Besuch in einem Altenheim im sächsischen Freital, wo mehrere Soldaten die Arbeit des Pflegepersonals unterstützen. Für 720 weitere Soldaten werde ein Einsatz derzeit geplant.