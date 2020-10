Nürnberg (ots) - Nahezu jedes Unternehmen versucht als nachhaltig wahrgenommen

zu werden. Doch offensichtlich kommt das Engagement nicht bei den Konsumenten

an: Lediglich 8 % der 16- bis 60-Jährigen in den D-A-CH Staaten* glauben, dass

Unternehmen tatsächlich rundum verantwortungsvoll agieren. Sind Nachhaltigkeit

und CSR zu Worthülsen verkommen? Wird Nachhaltigkeitsmarketing als Greenwashing

wahrgenommen? Einer Markenspezies gelingt es, ihre Mission und ihre Motive für

ihr sozio-ökologisches Verhalten klar zu vermitteln - und hierfür sind

Konsumenten bereit bis zu 17 % mehr zu zahlen: Es sind Impact Brands, wie Tony´s

Chocolonely, TOMS oder Patagonia. Die Studie der Managementberatung BrandTrust

untersucht deren Erfolgsfaktoren und entdeckt Chancenpotential bei

Positionierung und Kommunikation für etablierte Marken.



Marken haben Veränderungsmacht





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Unternehmen und Marken sind gefordert und sollten motiviert sein, denn ihnenschreiben 72 % der Befragten die Kompetenz und auch die Möglichkeiten zu, dieUrsachen für globale Missstände zu beseitigen. 87 % erwarten sogar, dass Markenihren Einfluss hierfür nutzen.Impact Brands tun genau das: Ihr profitables Geschäftsmodell ist auf dasBeseitigen eines Missstands in der Welt ausgerichtet und zielt auf einedauerhafte Verhaltensveränderung von Stakeholdern ab.Das Label Nachhaltigkeit alleine genügt nicht (mehr)71 % halten es für sehr wichtig oder wichtig, dass Marken mit ihren Angebotenweder der Umwelt noch den Menschen schaden. Diese Zahl zeigt, dassNachhaltigkeit zur Mindestanforderung geworden ist. Und: 62 % erwarten sogarverantwortungsvolles Handeln über Produkte und Dienstleistungen hinaus.Gleichzeitig offenbart die Studie, dass längst nicht alle Aktivitäten undAussagen zum Käufer oder zum potentiellen Mitarbeiter durchzudringen oder nichtglaubhaft sind. "Die Art und Weise, wie Nachhaltigkeit als Attraktivitätstreiberim Marketing genutzt wird, muss sich ändern. Ohne glaubhafte Verknüpfung mit denKernwerten der Marke und spezifischen Leistungsbeweisen bleibt Nachhaltigkeitbunter Aktionismus oder irritierendes Zahlenwerk, wie in so manchem CSR- oderNachhaltigkeitsbericht", kommentiert Studienautorin Sarah Böhmer von BrandTrust.Konsumenten wollen einen Beitrag leisten59 % der Befragten ist es wichtig, selbst sozial und ökologischverantwortungsvoll zu handeln. Und 61 % glauben, dass jeder noch so kleinepersönliche Beitrag eine positive Wirkung in der Welt hat.Marken mit klarer Mission erzielen ein PreispremiumMarken, die eine klare Haltung zeigen und den Purpose haben, eine globale