Carl Zeiss Meditec AG schließt Geschäftsjahr 2019/20 mit Gewinnerholung im vierten Quartal ab - Ausblick bleibt wegen COVID-19-Pandemie unsicher

Jena, 29. Oktober 2020



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 1.335,5 Mio. € (Vorjahr: 1.459,3 Mio. €) erzielt und damit die am 15. Juli 2020 aufgestellte Prognose von ca. 1,3 Mrd. € übertroffen. Dies entspricht einer Umsatzentwicklung von -8,5% gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt[1]: -8,7%). Im vierten Quartal 2019/20 belief sich der Umsatz dabei auf 367,6 Mio. € (Q4 2018/19: 431,7 Mio. €), was einer Umsatzentwicklung von -14,9% gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt: -14,5%) entspricht.



Der operative Gewinn (EBIT)[2] erreichte im Geschäftsjahr 2019/20 177,6 Mio. € (Vorjahr 264,7 Mio. €), was einer EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) von 13,3% entspricht (Vorjahr 18,1%). Im vierten Quartal 2019/20 wurde ein EBIT von 65,7 Mio. € erzielt (Q4 2018/19: 80,5 Mio. €), was einer EBIT-Marge von 17,9% (Q4 2018/19: 18,6%) entspricht.



Der Gewinn pro Aktie (EPS)[3] belief sich im Geschäftsjahr 2019/20 auf 1,37 € (Vorjahr 1,79 €). Im vierten Quartal 2019/20 wurde ein EPS von 0,60 € (Q4 2018/19: 0,57 €) erzielt.



Die vollständigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019/20 werden am 11. Dezember 2020 bekannt gegeben.



Grundsätzlich erwartet Carl Zeiss Meditec im Geschäftsjahr 2020/21 eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu erneutem Wachstum bei Umsatz und EBIT. Aufgrund des aktuellen COVID-19-Infektionsgeschehens in Europa und Nordamerika können jedoch erneute Belastungen durch die Pandemie zu Beginn des neuen Geschäftsjahres nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen rechnet aus heutiger Sicht damit, dass die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres 2020/21 bei Umsatz und EBIT hinter den entsprechenden Vorjahreswerten zurückbleiben werden.