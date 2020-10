Oppositionsparteien wollen Parlamente stärken in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Oppositionsparteien im Bundestag verlangen mehr Mitsprache für die Parlamente bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus. FDP, AfD, Grüne und Linke drängten bei einer Debatte im Berliner Bundestag am Donnerstag auf Änderungen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, beklagte, dass Merkel erst nach erneuten Pandemie-Beschlüssen mit den Ministerpräsidenten zur Generaldebatte im Bundestag erscheine. In einer nicht öffentlich tagenden Runde, die in der Verfassung nicht vorgesehen sei, würden schwerste Eingriffe in die Grundrechte beschlossen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch die einschneidensten Maßnahmen seit dem großen Lockdown im Frühjahr beschlossen. Ab Montag sollen unter anderem Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. In dieser Zeit dürfen sich auch nur wenige Menschen privat und in der Öffentlichkeit treffen. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.