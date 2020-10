Berlin (ots) - Jeder fünfte Deutsche hat schon einmal rassistische

Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt - zumeist allerdings nicht am eigenen

Leib: 17 Prozent der Beschäftigten haben beobachtet, dass andere Menschen

rassistisch diskriminiert wurden, drei Prozent waren selbst Opfer rassistischer

Diskriminierung. Das zeigt eine repräsentative https://assets.ctfassets.net/ublc

0iceiwck/6oyQWYFUjsQr1haBA8iywW/532649448653f3bcee5bab0a40e8d3b7/Studie_Rassismu

s_Wirtschaft_Arbeit_GesichtZeigen_EY_Civey.pdf von Gesicht Zeigen e.V., EY

Deutschland und Civey, die im Sommer 2020 durchgeführt wurde.



Wie gehen Arbeitnehmer damit um, wenn sie beispielsweise Zeuge rassistischer

Äußerungen werden? Über 28 Prozent der Beschäftigten sagen, dass sie bei

rassistischen Vorfällen in ihrem Unternehmen nicht sofort ihre Vorgesetzten

informieren würden - knapp 12 Prozent sind in dieser Frage unentschieden. "Viele

Diskriminierungen kommen daher erst gar nicht zum Vorschein, was aber durchaus

auch daran liegen mag, dass dafür notwendige Strukturen nicht vorhanden sind",

sagt Sophia Oppermann, Geschäftsführerin von Gesicht Zeigen!. So sagen knapp 27

Prozent der Beschäftigten, dass es in ihrem Unternehmen keine Person gebe, an

die sie sich bei rassistischen Vorfällen wenden können. Obendrein sehen immerhin

19 Prozent - also fast jeder fünfte Beschäftigte - zumindest die Gefahr, dass

sich für sie Nachteile am Arbeitsplatz ergeben könnten, wenn sie sich gegen

Rassismus einsetzen. 37 Prozent der Gesamtbevölkerung sagen allerdings auch,

ihnen sei es gar nicht wichtig, sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen.









"Es ist vor allem die Aufgabe des Unternehmensmanagements, Strukturen zu

schaffen, die gewährleisten, dass rassistische Vorfälle anerkannt und

ernstgenommen werden und für ein Klima zu sorgen, in dem ethnische und

kulturelle Vielfalt wirklich gelebt wird", sagt Hubert Barth, Vorsitzender der

Geschäftsführung von EY Deutschland. Allerdings ist die Stimmungslage der

Arbeitnehmer in Deutschland bei diesem Punkt nicht einheitlich: Nur 44 Prozent

der Beschäftigten sagen, dass das eigene Unternehmen stärker Position gegen

Rassismus beziehen sollte. Auf der anderen Seite zeigt die Studie, dass sich die

Mehrheit der deutschen Bevölkerung (57 Prozent) grundsätzlich wünscht, dass

deutsche Unternehmen in der Öffentlichkeit stärker Haltung gegen Rassismus

beziehen. Und die Mehrheit der Bundesbürger (52 Prozent) ist der Auffassung,

dass sich deutsche Unternehmen nicht genug für Werte wie Vielfalt und Respekt in

der Gesellschaft einsetzen.



Manche Arbeitnehmer haben jedoch auch Bedenken, wenn es um ein aktives

Engagement von Unternehmen geht: Immerhin 26 Prozent der Beschäftigten sehen bei

Unternehmen, die sich öffentlich gegen Rassismus positionieren, das Risiko von

Kundenverlusten und somit Umsatzeinbußen. "Der Einsatz gegen erlebten Rassismus

im Alltag ist noch keine Selbstverständlichkeit. Weder im Privaten, noch am

Arbeitsplatz. Das zeigen die Ergebnisse unserer Erhebung (https://assets.ctfasse

ts.net/ublc0iceiwck/6oyQWYFUjsQr1haBA8iywW/532649448653f3bcee5bab0a40e8d3b7/Stud

ie_Rassismus_Wirtschaft_Arbeit_GesichtZeigen_EY_Civey.pdf) deutlich", sagt

Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin von Civey, die die Daten der

Studie erhoben haben. "Unternehmen, die hier Haltung zeigen, erfahren Zuspruch

aus der Bevölkerung. Ein guter Ausgangspunkt, um Vorsicht und Zurückhaltung

gegen Rassismus am Arbeitsplatz abzubauen."



Pressekontakt:



Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.

Franziska Krug, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 030 / 3030 808-43; E-Mail: mailto:krug@gesichtzeigen.de



Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dag-Stefan Rittmeister, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0711/ 988 11 59 80; E-Mail: mailto:dag-stefan.rittmeister@de.ey.com



Civey GmbH

Judith Klose, Leiterin Presse & Kommunikation Civey GmbH

Telefon: 0151 / 14007993; E-Mail: mailto:judith.klose@civey.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120043/4748256

OTS: Civey





Unternehmen in der Verantwortung"Es ist vor allem die Aufgabe des Unternehmensmanagements, Strukturen zuschaffen, die gewährleisten, dass rassistische Vorfälle anerkannt undernstgenommen werden und für ein Klima zu sorgen, in dem ethnische undkulturelle Vielfalt wirklich gelebt wird", sagt Hubert Barth, Vorsitzender derGeschäftsführung von EY Deutschland. Allerdings ist die Stimmungslage derArbeitnehmer in Deutschland bei diesem Punkt nicht einheitlich: Nur 44 Prozentder Beschäftigten sagen, dass das eigene Unternehmen stärker Position gegenRassismus beziehen sollte. Auf der anderen Seite zeigt die Studie, dass sich dieMehrheit der deutschen Bevölkerung (57 Prozent) grundsätzlich wünscht, dassdeutsche Unternehmen in der Öffentlichkeit stärker Haltung gegen Rassismusbeziehen. Und die Mehrheit der Bundesbürger (52 Prozent) ist der Auffassung,dass sich deutsche Unternehmen nicht genug für Werte wie Vielfalt und Respekt inder Gesellschaft einsetzen.Manche Arbeitnehmer haben jedoch auch Bedenken, wenn es um ein aktivesEngagement von Unternehmen geht: Immerhin 26 Prozent der Beschäftigten sehen beiUnternehmen, die sich öffentlich gegen Rassismus positionieren, das Risiko vonKundenverlusten und somit Umsatzeinbußen. "Der Einsatz gegen erlebten Rassismusim Alltag ist noch keine Selbstverständlichkeit. Weder im Privaten, noch amArbeitsplatz. Das zeigen die Ergebnisse unserer Erhebung (https://assets.ctfassets.net/ublc0iceiwck/6oyQWYFUjsQr1haBA8iywW/532649448653f3bcee5bab0a40e8d3b7/Studie_Rassismus_Wirtschaft_Arbeit_GesichtZeigen_EY_Civey.pdf) deutlich", sagtJanina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin von Civey, die die Daten derStudie erhoben haben. "Unternehmen, die hier Haltung zeigen, erfahren Zuspruchaus der Bevölkerung. Ein guter Ausgangspunkt, um Vorsicht und Zurückhaltunggegen Rassismus am Arbeitsplatz abzubauen."Pressekontakt:Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.Franziska Krug, Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 030 / 3030 808-43; E-Mail: mailto:krug@gesichtzeigen.deErnst & Young GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftDag-Stefan Rittmeister, Leiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 0711/ 988 11 59 80; E-Mail: mailto:dag-stefan.rittmeister@de.ey.comCivey GmbHJudith Klose, Leiterin Presse & Kommunikation Civey GmbHTelefon: 0151 / 14007993; E-Mail: mailto:judith.klose@civey.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120043/4748256OTS: Civey