Carl Zeiss Meditec geht wegen Corona vorsichtig ins neue Geschäftsjahr

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec rechnet angesichts der Corona-Pandemie mit einem holprigen Start in das neue Geschäftsjahr 2020/21. Grundsätzlich werde eine Erholung der Märkte und damit auch eine Rückkehr von Umsatz und Gewinnwachstum erwartet, doch könnten aufgrund des aktuellen Covid-19-Infektionsgeschehens in Europa und Nordamerika erneute Belastungen nicht ausgeschlossen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Jena im Zuge der Vorlage von Eckdaten mit.

Daher dürften die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit) hinter den Vorjahreswerten zurückbleiben. Der Ausblick erwischte die zuletzt sehr optimistischen Aktionäre des Unternehmens auf dem falschen Fuß. Die Papiere fielen um bis zu 6,6 Prozent auf 105,20 Euro. Erst Mitte Oktober hatten sie ein Rekordhoch von 123,90 Euro erreicht. Die Einbußen seither: 15 Prozent. Auch für 2020 steht nun wieder ein Minus auf dem Kurszettel.