Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold schwächelt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Gold- und Silberpreise ein wenig. Übergeordnet ist zwar noch nichts Gravierendes passiert, doch die aktuelle Schwäche wirft Fragen auf.

Signifikante Impulse sind zudem kurzfristig zu erwarten, denn das Unternehmen hat die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für den heutigen Donnerstag, 29.10., nach Handelsschluss angekündigt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.10. hieß es unter anderem „[…] Die damals benannten Chartmarken haben zwar weiterhin Bestand, doch das aktuelle Chartbild offeriert mittlerweile einen anderen Interpretationsansatz. Die Konsolidierungsbewegung ausgehend vom Augusthoch bei 7,0 US-Dollar könnte man auch in das Korsett einer bullischen Flagge (grün dargestellt) pressen. Vor dem Hintergrund dieses (möglichen) Szenarios wäre nunmehr der regelkonforme Versuch eines aufwärtsgerichteten Ausbruchs aus der Flagge zu beobachten. Noch wirkt dieser Vorstoß fragil. Insofern muss es der Yamana Gold – Aktie im weiteren Verlauf gelingen, Dynamik in diesen Versuch zu bekommen. Ein Vorstoß über die 6,4 US-Dollar wäre daher aus bullischer Sicht ideal… Auf der Unterseite sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 5,7 US-Dollar gehen. In jedem Fall sollten Rücksetzer in der aktuellen Konstellation auf 5,3 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre unter charttechnischen Aspekten eine Neubewertung der Lage erforderlich.[…]“

Die potentielle Flagge (grün dargestellt) ist zwar übergeordnet noch immer intakt, doch innerhalb dieser Formation ging es zuletzt für den Aktienkurs nach unten. Die wichtige Unterstützung bei 5,7 US-Dollar ging bereits verloren.

Aktuell steht der Bereich von 5,3 US-Dollar zur Disposition. Sollte es zum Bruch kommen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag für die Aktie. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 5,0 bis 4,6 US-Dollar gerechnet werden, was wiederum die Unterseite der potentiellen Flagge in Bedrängnis bringen könnte.

Bleibt zu hoffen, dass die anstehenden Zahlen auf fruchtbaren Boden fallen und die Aktie nicht zusätzlich unter Druck bringen. Um für Entlastung zu sorgen, muss es auf der Oberseite über die 5,7 US-Dollar gehen.