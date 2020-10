Credit Suisse verdient weniger als erwartet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Credit Suisse hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr und von Experten erwartet. Der Überschuss brach im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 546 Millionen Franken (511 Mio Euro) ein, wie die Bank am Donnerstag in Zürich mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte allerdings der Verkauf der Fonds-Plattform InvestLab an Allfunds 327 Millionen Franken eingebracht.

Die Erträge sanken im Sommerquartal trotz eines gut laufenden Geschäfts im Investmentbanking und an den Märkten um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,2 Milliarden Franken. Hier hatten die Experten ebenfalls mit einem besseren Wert gerechnet. Die Bank kündigte zudem an, dass sie ab Januar wieder mit dem Rückkauf eigener Aktien starten will. Dafür will die Bank im 2021 zwischen 1 und 1,5 Milliarden Franken aufwenden.