NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Kurseinbruch an den US-Börsen zur Wochenmitte ist am Donnerstag etwas Beruhigung eingekehrt. Rückenwind gab es von der Konjunktur. Zudem fiel ein Teil der Quartalsberichte besser als erwartet aus.

Zum Handelsauftakt zeigte sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst nur nur moderat im Minus. Zuletzt fand er dann den Weg ins Plus und stieg um 0,38 Prozent auf 26 620,25 Punkte. Der Verlust seit Wochenbeginn beläuft sich damit aktuell auf rund 6 Prozent. Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Donnerstag mit plus 0,84 Prozent auf 3298,42 Punkte etwas von seiner jüngsten Talfahrt. Der Nasdaq 100 legte sogar um 1,38 Prozent auf 11 296,48 Zähler zu.