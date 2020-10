BERENBERG belässt Fresenius SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, dürften die Gemüter der Investoren aber nicht stärker bewegen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weder für Optimismus noch zur Sorge sei unmittelbarer Anlass gegeben./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 12:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de