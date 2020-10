Euro Manganese gibt Abschluss der ersten Tranche von Privatplatzierung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „ Unternehmen “ oder „ EMN “) gibt bekannt, dass die erste Tranche der am 21. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (das „ Angebot “) heute geschlossen wurde. Die erste Tranche des Angebots umfasste 716.384 Stammaktien („ Aktien “) und 31.183.616 CHESS Depositary Interests („ CDIs “, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von jeweils 0,19 CAD pro Aktie bzw. 0,20 AUD pro CDI mit einem Gesamtbruttoerlös von etwa 6.061.000 CAD.

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot verwenden, um das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik (das „Projekt“) weiter voranzutreiben, unter anderem durch den Erwerb, die Montage und den Betrieb der Demonstrationsanlage, sowie zur Beschleunigung der Projektgenehmigung und der Machbarkeitsstudie und für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke.

Canaccord Genuity (Australia) Limited („Canaccord Genuity“) agiert als Lead Manager und Bookrunner für das Angebot. Bacchus Capital Advisers Limited („Bacchus“) fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Im Zusammenhang mit dem Ablauf der ersten Tranche des Angebots zahlte das Unternehmen an Canaccord Genuity und Bacchus Barvergütungen in Höhe von etwa 363.000 CAD, entsprechend 6 % des Gesamtbruttoerlöses aus der ersten Tranche des Angebots. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 1. März 2021 ausläuft.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Aktien und CDIs wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt ist oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat verkauft werden, in dem es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf vorzunehmen.