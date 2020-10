Experten begrüßen Digitale Rentenübersicht / Aon Expertenforum am Vorabend der ersten Lesung

Hamburg (ots) - Am heutigen Donnerstag wird der Bundestag in erster Lesung das

Gesetz zur Digitalen Rentenübersicht behandeln. Experten begrüßten bei einem am

Vortag vom Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon veranstalteten

Expertenforum einhellig das Vorhaben. Aon hatte gemeinsam mit der Universität

Ulm die konzeptionellen Grundlagen für die neue Online-Plattform maßgeblich mit

entwickelt.



Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg vom federführenden Bundesministerium für

Arbeit und Soziales erläuterte die Grundzüge des Modells, das die Informationen

verschiedener Versorgungsträger "on-demand" zusammenträgt und dem Bürger zur

Verfügung stellt. Es sei ein wegweisendes Konzept, das optimal Datenschutz mit

Nutzerfreundlichkeit verbinde. Er gehe deshalb davon aus, dass auch das weitere

Gesetzgebungsverfahren zügig abgeschlossen werden könne. Der Start einer

Pilotphase ist dann für Ende 2022 vorgesehen. Staatssekretär Schmachtenberg

machte deutlich: "Wir wollen gemeinsam mit Ihnen einen machbaren Ansatz

verfolgen. Wir müssen vermeiden, ungeduldig jetzt schon für viele besondere

Konstellationen der Altersvorsorge Sonderfunktionen einzufordern. Die Erfahrung

zeigt, dass ehrgeizige und überladene IT-Vorhaben wenig erfolgsfähig sind. Der

Schlüssel ist ein schrittweises Vorgehen."







gibt es bereits regelmäßige Informationen der Deutschen

der großen Versorgungswerke und Versicherungen, doch gleichen die Informationen

für die Bürgerinnen und Bürger bisher eher einem Flickenteppich. Es oblag

bislang allein ihnen, sich eigenständig einen Überblick über ihre individuellen

Altersbezüge aus den unterschiedlichsten Quellen zu verschaffen - eine Aufgabe,

an denen bis heute viele scheitern.



"Die digitale Rentenübersicht schafft deutlich mehr Bürgernähe und macht es

Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern sichtlich einfacher, sich mit ihrer

individuellen Rentensituation zu befassen", erklärte Prof. Dr. Hans-Joachim

Zwiesler von der Universität Ulm. "Mit der digitalen Renteninformation erreichen

wir, dass individuelle Versorgungslücken rechtzeitig erkannt und gegensteuernde

Maßnahmen früh genug ergriffen werden können. Das trägt dazu bei, das Auskommen

im Rentenalter für jeden Einzelnen sicherer zu machen."



Auch die Versicherungswirtschaft steht dem Vorhaben ausgesprochen positiv

gegenüber. Dr. Peter Schwark vom Gesamtverband der Deutschen

Versicherungswirtschaft (GDV) begrüßte die staatliche Initiative: "Die

verständliche Darstellung der Versorgungssituation stärkt die Eigenverantwortung Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das deutsche System der Altersvorsorge ist komplex und unübersichtlich. Zwargibt es bereits regelmäßige Informationen der Deutschen Rentenversicherung sowieder großen Versorgungswerke und Versicherungen, doch gleichen die Informationenfür die Bürgerinnen und Bürger bisher eher einem Flickenteppich. Es oblagbislang allein ihnen, sich eigenständig einen Überblick über ihre individuellenAltersbezüge aus den unterschiedlichsten Quellen zu verschaffen - eine Aufgabe,an denen bis heute viele scheitern."Die digitale Rentenübersicht schafft deutlich mehr Bürgernähe und macht esBundesbürgerinnen und Bundesbürgern sichtlich einfacher, sich mit ihrerindividuellen Rentensituation zu befassen", erklärte Prof. Dr. Hans-JoachimZwiesler von der Universität Ulm. "Mit der digitalen Renteninformation erreichenwir, dass individuelle Versorgungslücken rechtzeitig erkannt und gegensteuerndeMaßnahmen früh genug ergriffen werden können. Das trägt dazu bei, das Auskommenim Rentenalter für jeden Einzelnen sicherer zu machen."Auch die Versicherungswirtschaft steht dem Vorhaben ausgesprochen positivgegenüber. Dr. Peter Schwark vom Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) begrüßte die staatliche Initiative: "Dieverständliche Darstellung der Versorgungssituation stärkt die Eigenverantwortung