Kolumbien konsolidiert sich als touristisches Reiseziel in Europa (FOTO)

Bogotá, Kolumbien (ots) - Die Virtuelle Woche Kolumbiens in Europa hat dieses

Jahr 85 Prozent mehr Geschäftstermine abgehalten als im Vorjahr und verzeichnete

einen Anstieg der Geschäftserwartungen um 103 Prozent im Vergleich zu 2019.



Europa zeigt weiterhin ein starkes Interesse an Kolumbien als Urlaubs- und

Tagungsziel. Das wurde während der Virtuellen Woche Kolumbiens in Europa

deutlich, einem von ProColombia organisierten virtuellen Raum für Wirtschaft und

Wissenschaft, in dem vom 19. bis 23. Oktober einige der wichtigsten Akteure der

Tourismusbranche aus Kolumbien und Europa anwesend waren. Im Rahmen der

virtuellen Veranstaltung wurden insgesamt 465 Geschäftstreffen abgehalten

(gegenüber 251 im Vorjahr), an denen zwölf Länder teilnahmen (neun im Jahr

2019), mit 70 Käufern und 54 kolumbianischen Exporteuren, die

Geschäftserwartungen in Höhe von 1.855.174 US-Dollar generierten und damit das

Ziel von 1.500.000 US-Dollar übertrafen. Im Vorjahr waren Geschäftserwartungen

im Wert von 989.999 US-Dollar erreicht worden.







Die Woche begann mit Ansprachen von Julián Guerrero, dem Vizeminister für Tourismus von Kolumbien, Gloria Guevara, CEO des World Travel & Tourism Council, dem Generalsekretär der Weltorganisation für Tourismus, Surab Pololikashvili und der Präsidentin von ProColombia, Flavia Santoro. Santoro hob die Bedeutung der Branche für Kolumbien hervor: "Die kolumbianische Regierung definiert den Tourismus als das neue Erdöl des Landes. Wir bleiben optimistisch für die Zukunft des Sektors. Bei ProColombia arbeiten wir daran, dieses Ziel zu erreichen, indem wir das Land als ein sicheres, zuverlässiges, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Reiseziel fördern. Kolumbien ist eine Erfolgsgeschichte und wir wollen, dass die Europäer sie kennenlernen und genießen. Wir sind bereit, sie wieder willkommen zu heißen." Die Debatte über die Zukunft der Tourismusindustrie aus der Sicht eines Reiseveranstalters, an der der CEO von The Travel Corporation, der Nationale Direktor für Großbritannien und Irland bei Air Europa und der Präsident der Latin American Travel Association (LATA) teilnahmen, wurde vom Geschäftsführer von Hills Balfour moderiert und konzentrierte sich auf die Auswirkungen der Pandemie auf die europäischen Verbraucher sowie auf die schrittweise Wiederinbetriebnahme des internationalen Flugverkehrs in Kolumbien. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Land bei seiner Strategie zur Reaktivierung des internationalen Tourismus mit der Wiederaufnahme von internationalen Flügen kontinuierlich Fortschritte macht. Die Inbetriebnahme erfolgt in mehreren Phasen, wobei die erste am 21. September mit sieben Ländern