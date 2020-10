EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Expansion

Emmen, Schweiz, 29. Oktober 2020 MEDIENMITTEILUNG

ALSO bekräftigt Wachstumspläne: neuer Logistik-Hub in Rumänien



Die rasche Expansion in Osteuropa ist Teil der Wachstumsstrategie von ALSO. Mit einem Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2019 bezogen auf den ITK-Vertrieb ist der rumänische Markt einer der grössten in der Region. Dank seines breiten Anbieterportfolio, seiner operativen Exzellenz und Finanzkraft ist der Technology Provider ALSO gut aufgestellt, um dort eine starke Wirkung zu entfalten.



Gegenwärtig ist ALSO in 23 Ländern präsent, 13 davon liegen in Osteuropa. Eine hochmoderne E-Commerce-Plattform sowie Cloud-Plattformen für das As-a-Service-Geschäft, Cybersecurity, das Internet der Dinge, Streaming und KI waren die Grundlage für einen Umsatz von fast 10,7 Milliarden Euro 2019. Die ausgewiesene Kompetenz bei der Integration von Neuakquisitionen versetzt das Unternehmen in eine sehr gute Lage für den weiteren Ausbau seiner rumänischen Niederlassung.

Mit neuen Vendoren wie Microsoft, Lenovo oder HP Inc. für Supplies und einem starken Wachstum von fast 25 Prozent seit Anfang 2020 ist das Unternehmen bereit, seinen Marktanteil erheblich zu vergrössern. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitert es seine logistischen Kapazitäten und schafft ein lokales Drehkreuz für den Vertrieb.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (ALSN: SIX): "Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Nummer eins auf dem rumänischen ITK-Markt sein. Die Bedingungen könnten besser nicht sein. Mit unserer Professionalität, unserer grossen Verfügbarkeit von Working Capital und unserem vollständig digitalen Ansatz, was Prozesse und Vermarktung angeht, sowohl im Transaktions- als auch im Konsumgeschäft, haben wir die besten Voraussetzungen, diesen attraktiven Markt zu erobern und neue Vendoren und Reseller für uns zu gewinnen."