Wipro erwirbt Encore Theme Technologies Private Limited, ein Partnerunternehmen des Finanzsoftware-Spezialisten Finastra

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, gab heute die endgültige Unterzeichnung eines Vertrages zur Übernahme von Encore Theme Technologies Private Limited (Encore Theme), einem Spezialisten für SaaS- und Cloud-Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen, bekannt.

In den letzten zehn Jahren hat sich Encore Theme mit Sitz in Chennai, Indien, ausschließlich auf die Implementierung einer breiten Palette von Handelsfinanzierungslösungen konzentriert, die von Finastra, einem der weltweit größten Fintechs, für Finanzinstitute im Nahen Osten, Afrika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt wurden. Dabei wurden mehr als 75 großvolumige Finastra-Handelsfinanzierungsprojekte für Banken in diesen Regionen erfolgreich durchgeführt.