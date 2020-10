Düsseldorf (ots) -



- Weltweite PwC-Untersuchung: 96 Prozent von über 3.000 befragten Unternehmen

haben ihre Cyber-Sicherheitsstrategie aufgrund von COVID-19 geändert - in

Deutschland sind es sogar 98 Prozent.

- Steigende Budgets trotz Umsatzrückgang: 51 Prozent der befragten Unternehmen

in Deutschland wollen ihre Cyberbudgets für 2021 um mindestens 5 Prozent

erhöhen - obwohl 80 Prozent Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent für 2020

erwarten.

- Cyber-Risikofaktoren 2021: Mehr als die Hälfte befürchten Ransomware-Angriffe

und Cyberattacken auf Cloud Services mit erheblichen Folgen.



Cybersicherheit ist in der Chefetage angekommen: 50 Prozent von über 3.000

befragten Unternehmen weltweit geben an, Cybersicherheit und Datenschutz in

jeder Geschäftsentscheidung zu berücksichtigen - eine Verdopplung zum

Vorjahreswert (25 Prozent). Das ist ein Kernergebnis der aktuellen Studie

"Digital Trust Insights 2021" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

PwC. Für die Studie hat das Unternehmen Führungskräfte aus Wirtschaft und

Technologie weltweit zur Entwicklung von Cybersicherheit - auch unter

Berücksichtigung der Corona-Pandemie - befragt.









Die Verankerung von Cybersicherheit in den Geschäftsprozessen ist dringender

denn je. Denn die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung weltweit

beschleunigt und damit auch die Angriffsfläche für Cyberattacken erweitert. Das

bestätigen auch die befragten Unternehmen (40 Prozent). Die größten

Risikobereiche sehen die Befragten bei Anbietern von IoT- und Cloud-Diensten

sowie Social Engineering. Mehr als 60 Prozent halten Angriffe hier zwar für sehr

wahrscheinlich, aber nur weniger als die Hälfte erwartet negative Auswirkungen

auf das eigene Unternehmen. Stattdessen stufen die Befragten Cyberattacken auf

Cloud Services sowie Ransomware- und Disruptionware-Angriffe nicht nur als sehr

wahrscheinliche Bedrohungsrisiken ein - mehr als die Hälfte erwartet auch

erhebliche negative Auswirkungen. Um auf alle Risikoszenarien vorbereitet zu

sein, planen 43 Prozent der Führungskräfte eine Erhöhung ihrer Stresstests, um

sicherzustellen, dass ihre kritischen Unternehmensfunktionen im Falle eines

störenden Cyber-Vorfalls weiterhin funktionieren. "Die Orchestrierung einzelner

Funktionen für Geschäftskontinuität, Wiederherstellung nach einem Notfall und

Krisenmanagement wird für die meisten Organisationen zum Schlüsselfaktor für

eine höhere Resilienz", so Holger Herbert, Leiter Cyber Security & Privacy bei

PwC Deutschland.



Cyberstrategie mit neuen Ansätzen



Die veränderte Risikolage durch die COVID-19-Pandemie hat die Cyberstrategien

nahezu aller weltweit befragten Unternehmen beeinflusst (96 Prozent). Über 50 Seite 2 ► Seite 1 von 2



Resilienz für jedes SzenarioDie Verankerung von Cybersicherheit in den Geschäftsprozessen ist dringenderdenn je. Denn die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung weltweitbeschleunigt und damit auch die Angriffsfläche für Cyberattacken erweitert. Dasbestätigen auch die befragten Unternehmen (40 Prozent). Die größtenRisikobereiche sehen die Befragten bei Anbietern von IoT- und Cloud-Dienstensowie Social Engineering. Mehr als 60 Prozent halten Angriffe hier zwar für sehrwahrscheinlich, aber nur weniger als die Hälfte erwartet negative Auswirkungenauf das eigene Unternehmen. Stattdessen stufen die Befragten Cyberattacken aufCloud Services sowie Ransomware- und Disruptionware-Angriffe nicht nur als sehrwahrscheinliche Bedrohungsrisiken ein - mehr als die Hälfte erwartet aucherhebliche negative Auswirkungen. Um auf alle Risikoszenarien vorbereitet zusein, planen 43 Prozent der Führungskräfte eine Erhöhung ihrer Stresstests, umsicherzustellen, dass ihre kritischen Unternehmensfunktionen im Falle einesstörenden Cyber-Vorfalls weiterhin funktionieren. "Die Orchestrierung einzelnerFunktionen für Geschäftskontinuität, Wiederherstellung nach einem Notfall undKrisenmanagement wird für die meisten Organisationen zum Schlüsselfaktor füreine höhere Resilienz", so Holger Herbert, Leiter Cyber Security & Privacy beiPwC Deutschland.Cyberstrategie mit neuen AnsätzenDie veränderte Risikolage durch die COVID-19-Pandemie hat die Cyberstrategiennahezu aller weltweit befragten Unternehmen beeinflusst (96 Prozent). Über 50