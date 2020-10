Kein Ende der Subventionspolitik im Jahr 2021

Regierungen auf der ganzen Welt konzentrieren sich darauf, die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 abzufedern. Die Zusammenarbeit zwischen Geld- und Fiskalpolitik seit März hat zum Ziel, die durch teilweise oder komplette Lockdowns verursachten Schäden abzumildern. Maßnahmen für die wirtschaftliche Erholung sind allgegenwärtig, wie zum Beispiel der erfolgreiche Start des SURE-Programms (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency).

Es braucht flächendeckende Impulse, um eine Normalisierung im öffentlichen und privaten Sektor zu ermöglichen. Bis dahin wird der finanzielle Rahmen auf einem äußerst akkommodierenden Niveau gehalten werden. Derweil wird das Nettoangebot an Anleihen auf einem Minimum bleiben, da die Flexibilität der Zentralbanken die Programme zum Kauf von Vermögenswerten verstärken wird, um den Finanzierungsbedarf der Regierungen zu decken. Das Argument, der Anstieg der US-Zinsen in der vergangenen Woche sei auf einen parteiübergreifenden Kompromiss über ein viertes fiskalisches Unterstützungsprogramm zurückzuführen, ist nicht stichhaltig. Wir meinen, dass die Positionierung auf der Sellside, die Stärke der Market-Maker und das schnelle Shorten durch Hedge-Fonds die Renditen steigen ließ, ohne dass es größere Gegengewichte gab.