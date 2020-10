Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - 97 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland, den USA undGroßbritannien sehen in der Prozessautomatisierung einen Dreh- und Angelpunktfür die digitale Transformation. Prozesse zu automatisieren, trägt demnachgleichermaßen dazu bei, mehr Umsatz und höhere Einsparungen zu erzielen. Jedezweite (47%) Automatisierungsinitiative zielt darauf ab, Wachstum zu fördern undmehr Geschäft zu erzeugen. Die andere Hälfte der Automatisierungsinitiativenrichten sich darauf, bestehende Abläufe zu verbessern und die Effizienz zusteigern (27%) oder kurzfristige Feuer (17%) zu löschen. Das sind die Ergebnisseeiner Umfrage, die der Software-Entwickler Camunda in Auftrag gegeben hat.Die Umfrage, an der 400 IT-Führungskräfte in den USA und Europa teilgenommenhaben, zeigt, dass 84 Prozent der Unternehmen mit steigenden Investitionen indie Prozessautomatisierung rechnen. Grund dafür ist vor allem der steigendeMarktdruck sowie die zunehmende Arbeit von zu Hause. Der Bedarf anProzessautomatisierung stößt jedoch auf ein breites Spektrum an neuenTechnologien, Infrastrukturen und Anwendungsfällen. Diese neue Realität birgtdie Gefahr unvollständiger oder unterbrochener Geschäftsprozesse, mangelnderEinsicht in ineffiziente Abläufe und Engpässe, zusätzlicher Kosten undpotenzieller Kundenverluste, aber auch neue Wachstumschancen."Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, wie eine neue Ära derProzessautomatisierung entsteht, als der verborgene Motor, der Innovationen ineinem Unternehmen vorantreibt und dazu beiträgt, den Kundenservice zu verbessernund neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, gleichzeitig die Betriebskosten senktund die Effizienz verbessert", sagt Jakob Freund, CEO und Mitbegründer vonCamunda. "Die Umfrage unterstreicht auch die erheblichen neuen technischen,infrastrukturellen und organisatorischen Herausforderungen, denenIT-Führungskräfte gegenüberstehen, und belegt die Notwendigkeit, ihreInitiativen zur Prozessautomatisierung mit einem offeneren, agileren und besserzu skalierenden Ansatz neu zu erdenken."Prozessautomatisierung beschleunigt sich durch COVID-19Die überwiegende Mehrheit (88%) der Befragten gibt an, dass sie wegen COVID-19IT-Initiativen gestartet oder beschleunigt haben, wobei 80% der Befragtenbestätigen, dass mehr Prozesse in ihrer Organisation auch deshalb automatisiertwerden, weil weniger Mitarbeiter im Büro sind, die die gleichen Aufgaben manuellausführen. Angesichts dieses makroökonomischen Drucks ist es nicht überraschend,dass 84% der IT-Entscheidungsträger planen, mehr in die Prozessautomatisierungzu investieren. Die Unternehmen haben derzeit rund die Hälfte (46%) ihrer