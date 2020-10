CStone und LegoChem Biosciences schließen globalen Vertrag über die Lizenzierung eines neuen Antikörper-Medikamentenkonjugats

Gemäß dem Vertrag erhält CStone das weltweite Exklusivrecht, die Entwicklung und Kommerzialisierung von LCB71 außerhalb der Republik Korea zu leiten. LCB erhält eine Vorauszahlung von 10 Millionen US-Dollar und bis zu 353,5 Millionen US-Dollar an kumulativen Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

SUZHOU, China, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals („ CStone ", HKEX: 2616) gab heute einen Vertrag mit LegoChem Biosciences, Inc. ("LCB", KOSDAQ:141080) eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von LCB71, einem potenziellen First-in-Class/best-in-Class-Antikörper-Medikamentenkonjugat ("ADC"), bekannt.

Frank Jiang, M.D., Ph.D., Vorsitzender und Chief Executive Officer von CStone, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit LCB, einem führenden Unternehmen der ADC-Plattform, um globale Rechte an einem Vermögenswert mit sehr differenzierten Eigenschaften in einem aufregenden neuen Bereich der Onkologie zu erhalten. Der Vertrag erweitert die Entwicklungspipeline von CStone um den ersten ADC und stärkt unser Franchise für Präzisionsmedizin mit einer neuen Modalität. Wir freuen uns darauf, sein volles Potenzial auszuschöpfen und es Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

LCB71 ist ein präklinisches ADC, das in Prüfpräparate für neue Arzneimittel („IND") eintritt, die Studien ermöglichen. Es zielt auf ROR1 (Rezeptor-Tyrosinkinase-ähnlicher Orphan-Rezeptor 1), ein hochpotentielles ADC-Ziel für multiple solide und hämatologische Malignome. Die Expression des ROR1-Proteins ist bei einer Vielzahl von Krebsarten weit verbreitet, darunter verschiedene Formen von Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphom sowie Brust-, Lungen- und Eierstockkrebs.

LCB71 verfügt über ein proprietäres tumoraktiviertes Pyrrolobenzodiazepin ("PBD") Prodrug-Toxin, das das typische Toxizitätsproblem herkömmlicher PBD-Nutzlasten löst. Sie hat in mehreren präklinischen Krebsmodellen eine vollständige Tumorhemmung gezeigt, was sich in einem breiten therapeutischen Index für eine Reihe solider und hämatologischer Malignome niederschlagen könnte. Darüber hinaus wird die Prüfzentrum-spezifische Konjugation für ein präzises Verhältnis zwischen Medikamenten und Antikörpern verwendet. Darüber hinaus nutzt es die Prüfzentrum-spezifische Konjugation für ein präzises Arzneimittel-Antikörper-Verhältnis.