ALL - Accor Live Limitless bietet fünf unschätzbare und von den Spielern des Paris Saint-Germain gestern zum Europäisches Spiel getragene "Secondhand"-Trikots

Paris (ots/PRNewswire) - #TheSecondHandNewJersey



Welcher Fan hat nicht irgendwann davon geträumt, DAS persönliche Trikot seines

Lieblingsfußballspielers zu tragen? Mit ALL - Accor Live Limitless, Hauptpartner

des Paris Saint-Germain, wird dieser Traum Wirklichkeit. Um den weltweiten Fans

des Paris Saint-Germain ein unübertreffliches Erlebnis zu bieten, verlost ALL -

Accor Live Limitless, der neue tägliche Lifestyle-Begleiter der Accor-Gruppe,

die Trikots von fünf Spielern des Paris Saint-Germain. Es handelt sich dabei um

die nagelneuen dritten Trikots der Saison 2020-21, gestern zum ersten Mal

getragen* beim Europäisches Spiel in Istanbul. Diese Secondhand-Trikots sind

Unikate und werden auf der Referenzplattform für Secondhand-Mode, Vestiaire

Collective, zu gewinnen sein.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://ww

w.multivu.com/players/uk/8805451-five-second-hand-paris-saint-germain-football-s

hirts-to-win/ .





Ab heute und bis Montag, dem 2. November um Mitternacht (MEZ), können die Fansdes Paris Saint-Germain also versuchen, das dritte Vereinstrikot 2020-21 zugewinnen, getragen und signiert von Neymar Jr, K. Mbappé, A. Di Maria oderMarquinhos und P. Kimpembé Dafür müssen sie sich nur auf der Plattform VestiaireCollective (https://bit.ly/35BIObY.) anmelden und das Trikot ihrer Wahl zu ihrer"Wishlist" hinzufügen. Dieser Wettbewerb ist international ausgelegt und offenfür alle Fans des Fußballvereins weltweit. Er ist verfügbar in 5 Sprachen aufder speziellen Seite der Website (https://bit.ly/35BIObY.) . Jeder bekommt alsoeine Chance!Die fünf Gewinner werden am 3. November ausgelost und bekommen ihrSecondhand-Trikot in einem der weltweiten Hotels der Accor-Gruppe überreicht, wosie zum Genuss eines unvergesslichen Erlebnisses eingeladen sind.Diese Aktion spiegelt das gemeinsame Bestreben von Paris Saint-Germain und ALL -Accor Live Limitless wider, ihren Fans einzigartige Erfahrungen zu bieten, undzeigt eine neue Vision der Gastfreundlichkeit, die über die einfache Unterkunfthinausgeht.#TheSecondHandNewJersey@all @psg*Alle getragenen und verlosten Trikots werden bei 60 Grad gewaschen, bevor sieden Gewinnern mindestens eine Woche nach dem Spiel übergeben werden, umjegliches COVID-19-bedingte Risiko auszuschließen.Kostenloses Spiel ohne Kaufverpflichtung. Die vollständigen Regeln finden Siehier (https://bit.ly/35BIObY)More info on ALL - Accor Live Limitless and Vestiaire Collective : click here (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DtRBCaNHa2cuKyQjlj-QGTKeqb19p7c-%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C3616ba9505204e3e17d708d87bfb8c46%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637395667615059050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I5BWKXi1TTfbseLWpGZsqhzrVLtRESQZOiHvtznkHwA%3D&reserved=0)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1322481/ALL_Football_Jersey.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1322480/ALL_Accor_Live_Limitless_Logo.jpg