Cognite arbeitet mit Microsoft zusammen, um die Branche durch Digitalisierung zu transformieren und ein globaler unabhängiger Software-Anbieter (Independent Software Vendor, ISV) zu werden

Cognite kündigte an, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um die umfassende digitale Transformation der Schwerindustrie voranzutreiben. Die „Cognite Data Fusion“-Plattform, die auf Microsoft Azure gehostet wird, wird industrielle Datenoperationen und OT/IT-Datenkontextualisierung für die Entwicklung hybrider KI liefern, wobei menschliche und künstliche Intelligenz kombiniert werden, um gemeinsam überlegene Ergebnisse zu erzielen und eine schnellere Time-to-Value zu schaffen.

Diese Zusammenarbeit baut auf dem gemeinsamen Ziel auf, Transformation durch Digitalisierung zu schaffen, wie das jüngste Engagement von Microsoft für das Center for Fourth Industrial Revolution for the Ocean (C4IR) und die Ocean Data Platform (ODP), die ebenfalls auf Cognite-Technologie basiert, zeigt. Die ODP ist die offene und kollaborative Plattform, die sich die Kraft der Datenbefreiung und Kontextualisierung zunutze macht und Daten, Menschen und Technologie für einen gesunden Ozean verbindet und auf Cognite Data Fusion basiert. Die ODP ist ein Eckpfeiler von Microsofts Verpflichtung zur Nachhaltigkeit im Bereich Wasser. Beide Unternehmen engagieren sich für technologiebasierte Systeme zur Verbesserung der Gesundheit der Ozeane.