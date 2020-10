XPeng zeigt Spitzenfunktionen auf dem Tech Day 2020

XPeng Inc. (“XPeng” oder das “Unternehmen”, NYSE: XPEV), ein führender chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen (Smart Electric Vehicles, “Smart-EVs”), veröffentlichte diese Woche seinen 2. Betriebsbericht zu intelligenten Elektrofahrzeugen (Smart Car Operations Report) im Anschluss an seinen 2. jährlichen Tech Day, auf dem das Unternehmen seine neu entwickelten innovativen Funktionen für autonomes Fahren sowie intelligente Bordfunktionen vorstellte.

XPeng P7 smart EV sedan (Photo: Business Wire)

“Die Jahre 2020 bis 2022 sind ein Zeitraum, in dem der Smart-EV-Sektor erheblich an Fahrt gewinnt, was sich von 2023 bis 2025 rasant beschleunigen und die traditionellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor massiv ausbremsen wird”, sagte He Xiaopeng, Chairman und CEO von XPeng.

“Eine durchgängige F&E, datengestützte Ressourcen und schnelles Wachstum sind drei Initiativen, die ein Unternehmen benötigt, um sich langfristige Wettbewerbsvorteile und einen dominierenden Marktanteil zu sichern”, fügte Chairman He hinzu.

Auf seinem 2. Tech Day stellte XPeng 18 OTA-Updates (Over-the-air-Updates, funkgestützte Updates) für die Fahrzeug-Firmware vor und erweiterte die Funktionalität seiner Fahrzeuge um 82 neue Funktionen. Die durchschnittliche monatliche Nutzungsrate des Sprachassistenten erreichte 99,74%, und die Nutzungsrate der bordeigenen Navigation stieg auf 92,54%, wie es im Smart Car Operations Report 2020 von XPeng heißt.

Das autonome Fahrsystem XPILOT 3.0 von XPeng, dessen Freigabe für das erste Quartal 2021 geplant ist, wird die Funktionen NGP (Navigation Guided Pilot) für Autobahnen und Memory Auto Parking für Parkflächen beinhalten. Diese Neuerungen dienen der Bewältigung einiger der größten Herausforderungen für Autofahrer in China.

Navigation Guided Pilot (NGP)

Die NGP-Autobahnlösung baut auf XPILOT 3.0 auf und ermöglicht autonomes Fahren von Punkt A nach Punkt B. Die Lösung wird auf allen wichtigen Autobahnen Chinas mit hochpräzisen digitalen Karten verfügbar und damit das fortschrittlichste navigationsgesteuerte autonome Fahrsystem für Serienmodelle in China sein.

Das NGP-System berücksichtigt China-spezifische Fahrszenarien wie das Erkennen und Umfahren von Verkehrsleitkegeln, das Abwenden von Kollisionen mit großen Lastwagen, die Ausgabe von Warnungen bei nächtlichen Überholvorgängen, die Ausgabe von Hinweisen auf Fahrzeugdefekte und das Ausweichen des Fahrzeugs auf Umgehungsstrecken bei Staus. Es bewältigt auch widrige Wetterbedingungen, komplizierte Straßenführungen und Orte ohne GPS-Empfang.