Bacardi ernennt Mauricio Vergara zum President und COO von PATRÓN

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, gibt die Ernennung von Mauricio Vergara zum President und Chief Operating Officer (COO) von PATRÓN bekannt. Vergara, der seit sieben Jahren bei Bacardi tätig ist, hat einen vielgestaltigen Hintergrund und hatte Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Handel und allgemeines Management sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten inne. Vergara wird dem Chief Executive Officer Mahesh Madhavan unterstehen und tritt dem Global Leadership Team des Unternehmens bei.

Mauricio Vergara takes on the role of President and COO of PATRÓN. (Photo: Business Wire)

Zuletzt fungierte Vergara als Managing Director für Bacardi-Martini Australien und Neuseeland und leitete gleichzeitig die internationale Integration von PATRÓN nach der Übernahme der Patrón Spirits International AG und ihrer Marke PATRÓN durch Bacardi im Jahr 2018.

„Tequila ist eine der am schnellsten wachsenden und attraktivsten Kategorien in der Spirituosenindustrie, und PATRÓN ist der klare Marktführer im Super-Premium-Bereich“, so Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. „Mauricio Vergara ist eine hochgradig kooperative und innovative Führungskraft mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz über verschiedene Disziplinen, Marken und Märkte hinweg. In seiner neuen Funktion wird er eng mit unseren regionalen Führungskräften und unseren Marken- und Betriebsteams zusammenarbeiten, um das Wachstum auf dem gut etablierten US-Markt zu beschleunigen und gleichzeitig die Expansion auf internationaler Ebene zu leiten, wo die Verbraucher beginnen, Premium-Tequila zu entdecken und zu lieben.“

Seit seinem Eintritt in das Familienunternehmen Bacardi im Jahr 2013 war Vergara rund um den Globus für Bacardi im Einsatz – von Mexiko-Stadt über Miami und London bis nach Sydney und Bermuda. Zu seinen Aufgaben gehörten die weltweite Verantwortung für BACARDÍ und GREY GOOSE, das Management von Handelsgeschäften in Lateinamerika und den USA sowie die Leitung globaler Handels- und Kundenmarketingteams.

„PATRÓN schuf den Ultra-Premium-Tequila-Markt, als es 1989 gegründet wurde, und ich fühle mich geehrt, eine Rolle bei der Förderung des Wachstums der Kategorie und der Marke in neuen Märkten auf der ganzen Welt zu spielen und unsere Führungsposition in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen“, so Vergara. „Da ich in Mexiko aufgewachsen bin, ist dies eine besonders aufregende Gelegenheit mit einer Marke, die ich seit Langem liebe und für ihre Authentizität, Qualität und Integrität bewundere. PATRÓN ist ‚simply perfect‘ – ein Tequila, der nach wie vor von Hand hergestellt wird und sich bei jedem Schritt der Perfektion verschrieben hat.“