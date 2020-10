Conti-Chef Degenhart legt Amt vorzeitig nieder

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Autozulieferers Continental , Elmar Degenhart, legt sein Amt vorzeitig nieder. Wie der Dax -Konzern aus Hannover am Donnerstagabend überraschend mitteilte, informierte der 61-Jährige den Aufsichtsrat über seinen Entschluss. Demnach gibt Degenhart das Mandat an der Unternehmensspitze "aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge" bereits Ende November auf.

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über die angebliche Suche nach einem Ersatz für Degenhart gegeben. Demnach sollen sich einzelne Mitglieder des Eigentümer- und Aufseherkreises etwa ein stärkeres Durchgreifen und mehr Entschlossenheit im schwierigen Konzernumbau bei Continental gewünscht haben. Die Hannoveraner bauen ihr Kerngeschäft von klassischer Mechanik und Hydraulik zu immer mehr E-Mobilität, Sensorik und Software um. Manch einem geht das nicht schnell genug - während auf der anderen Seite vor allem in der Arbeitnehmerschaft und bei den Gewerkschaften zuletzt deutliche Kritik an dem Sparkurs laut wurde.

Insgesamt sollen im Zuge des Umbaus weltweit mindestens 30 000 Stellen im Konzern "verändert" werden, davon 13 000 in Deutschland. Dazu gehören neben Verlagerungen und neuen Qualifikationsmustern auch Jobstreichungen. Kürzlich war der Gegenwind aus der Belegschaft besonders stark geworden, als klar wurde, dass das Reifenwerk in Aachen - wichtiger Produktionsort einer im Kern profitablen Sparte - geschlossen werden soll. Der Aufsichtsrat stimmte dem allerdings auch zu. Haupteigner des Conti-Konzerns ist die Schaeffler -Familie, die auch den gleichnamigen fränkischen Industrie- und Autozulieferer kontrolliert.

Anleger reagierten zunächst gelassen. Der Aktienkurs von Continental bewegte sich auf der Handelsplattform Tradegate zunächst kaum./jap/DP/he