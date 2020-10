Seine Durchlaucht Fürst Albert II. von Monaco schließt CleanEquity® 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London (ots/PRNewswire) - - Die von der in London ansässige InvestmentbankInnovator Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=2062875896&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D4048181489%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.innovator-capital.com%252F%26a%3DInnovator%2BCapital&a=Innovator+Capital) und dem Wirtschaftsrat von Monaco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=2704995356&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D4071639199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.meb.mc%252Fen%26a%3DMonaco%2BEconomic%2BBoard&a=Wirtschaftsrat+von+Monaco)veranstaltete Konferenz CleanEquity® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=1335929565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D2571065554%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cleanequitymonaco.com%252F%26a%3DCleanEquity%25C2%25AE&a=CleanEquity%C2%AE) endete am Freitag, den 23.Oktober mit einer Preisverleihung und einer Ansprache seiner Durchlaucht FürstAlbert II. von Monaco, dem Mitbegründer der Veranstaltung, der auch dieAuszeichnungen vergab.Zum ersten Mal wurde CleanEquity live über EarthX TV (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=1053435270&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D3590705712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fearthx.org%252Fearthxtv%252F%26a%3DEarthX%2BTV&a=EarthX+TV) auf der ganzen Weltausgestrahlt. Die Veranstaltung kann "on demand" abgerufen werden. EarthX TVwurde im Jahr 2020 von EarthX mit Sitz in Dallas (Texas) gestartet. Die Missionvon EarthX ist, das weltweit führende Streaming-Netzwerk für Umweltthemen zuwerden, wobei interdisziplinäre Lösungen für die kritischen Probleme der Umweltabgedeckt werden. Die gemeinnützige Organisation EarthX wurde 2011 von TrammellS. Crow gegründet.Promovideo für CleanEquity 2020 hier ansehen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=3043766074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D3417858169%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F469888809%26a%3DWatch%2Bthe%2BCleanEquity%2B2020%2Bpromo%2Bvideo%2Bhere&a=Promovideo+f%C3%BCr+CleanEquity+2020+hier+ansehen) .CleanEquity stellte 22 Unternehmen vor und Seine Durchlaucht beriet sich mit derFachjury, die drei Gewinner der CleanEquity-Auszeichnung für herausragendeLeistungen auswählte:- https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2964948-1&h=677475696&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2964948-1%26h%3D2361223536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.flypollination.com%252F%26a%3DOlombria&a=Olombria (UK),für Forschung. Mit der Auszeichnung wurden Anstrengungen zur Lösung des