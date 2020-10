Der Neunmonatsbericht von Joyoung, der Tochtergesellschaft von JS Global, meldet einen Umsatzanstieg von 22 % im 3. Quartal 2020

HANGZHOU, China, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Joyoung (002242), ein führender Hersteller von kleinen Küchengeräten und Tochtergesellschaft von JS Global (1691.HK), meldete einen Gesamtumsatz von 7,08 Milliarden RMB für den Neun-Monats-Zeitraum im Jahr 2020 und damit einen Anstieg von 13,24 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen im dritten Quartal beliefen sich auf 2,52 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 22,07 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären von Joyoung zurechenbare Nettogewinn belief sich in den ersten neun Monaten auf 644 Millionen RMB.

Chinas Wirtschaft hat sich im Zusammenhang mit der globalen Pandemie als sehr widerstandsfähig erwiesen, wobei das nationale BIP in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,7 % gewachsen ist. Chinas wirtschaftlicher Aufschwung zeigte sich besonders im dritten Quartal, als das vierteljährliche Wachstum im Jahr 2020 zum ersten Mal positiv wurde und um 4,9 % stieg. Vor diesem Hintergrund begannen sich die inländischen Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern im 3. Quartal zu erholen. Die Verkaufszahlen stiegen von Quartal zu Quartal um 0,9 % – trotz des allgemeinen Einbruchs des Einzelhandels in den ersten neun Monaten aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus.

Angesichts dieses komplexen und herausfordernden Marktumfelds ergriff Joyoung die Marktchance und passte die Produkt- und Verkaufsstrategien umgehend an, um der wachsenden Nachfrage nach Online-Shopping gerecht zu werden. In der Zwischenzeit bleibt Joyoung weiterhin bestrebt, das beste Offline-Einkaufserlebnis in seinen Ziegel- und Autohäusern zu bieten. Das Unternehmen hat seine Offline-Einzelhandelskanäle in Einkaufszentren in ganz China weiter ausgebaut, da sich der Offline-Konsum nach der Eindämmung des COVID-19-Ausbruchs rasch erholt hat.

Joyoung beteiligte sich weiterhin aktiv an der Entwicklung des mobilen 5G-Internets. Angesichts der Trends im Online-Shopping strebt das Unternehmen auch eine umfassende digitale Transformation an, indem es sozialen E-Commerce, Online-Live-Streaming und Online-to-Offline-Einzelhandel in sein Geschäft integriert.

Um den vielfältigen Kundenwünschen nach Produkten mit hoher Wertschöpfung, hoher Qualität, gutem Design und intelligenten Funktionen gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Produktstrategie durch die Erweiterung der „SKY-Serie" angepasst. Dazu gehören die selbstreinigenden, zellenwandbrechenden Sojamilch-Milchmixer der K-Serie, die selbstreinigenden, zellenwandbrechenden Hochgeschwindigkeitsmixer der Y-Serie und die Reiskocher der S-Serie mit verkleidungsfreier Innenbeschichtung.

Mit diesem Ansatz konnte das Unternehmen seinen Marktanteil in den Mainstream-Kategorien weiter konsolidieren. Um jüngere Verbraucher anzusprechen, hat das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Line Friends, Pokemon, Hello Kitty, Heytea und Doraemon mehrere Crossover-Kooperationen ins Leben gerufen. In diesen Kooperationen soll eine breite Palette an hübschen und modischen kleinen Küchengeräten mit unterschiedlichen Themen geschaffen werden.

Für das bevorstehende Einkaufsfestival „Double 11" wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Tmall, einer führenden E-Commerce-Website der Alibaba Group, eine Online-Kampagne starten, bei der der Markenbotschafter Deng Lun den Kunden viele Überraschungen bieten wird, darunter die SKY-Serie von Joyoung und viele andere kleine Haushaltsgeräte. Die Produkte werden den Kunden im Westlake vorgestellt, wo sie die Gelegenheit haben werden, sich persönlich mit einem „holografischen Deng Lun" zu treffen und zusammen zu speisen.