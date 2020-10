Seit heute Morgen notieren die Aktien von Everfuel, einer Beteiligung von Nel, an der Börse. Die Erstnotiz der dänischen Gesellschaft erfolgte in Norwegen an der Börse von Oslo im Merkur Market. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden 13,2 Millionen Aktien im Vorfeld an Investoren ausgegeben. Der Bezugspreis lag bei 22,00 NOK je Aktie. So kommen 290,4 Millionen NOK in die Kasse von Everfuel. Das Interesse an den Aktien war groß, ...